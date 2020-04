Az óceán sem véd a járványtól

Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a világtól elzárt tengeri, óceáni szigeteken ismeretlen a koronavírus, az bizony téved. Összeállításunkban négy egykori Tolna megyei személyt, jelenleg szigetlakót kértünk meg helyzetjelentésre.

Guam, Csendes-óceán, Székely Zoltán, egykori szekszárdi lakos: – Sajnos, idáig is eljutott a koronavírus. Az első fertőzöttek a Fülöp-szigetekről érkeztek. Sok Guamon lakónak vannak ott rokonai, igen nagy volt az utasforgalom Guam és Manila között. Azóta minden megváltozott. A repülőforgalmat leállították. Ez viszont hatalmas anyagi veszteség Guamnak, hiszen itt elsősorban a turizmus biztosítja a bevételt. Idáig ötven­nyolc fertőzöttről tudunk, köztük hét gyógyultról és egy halálesetről. Az élet gyakorlatilag leállt. Kijárási tilalom ugyan nincs, de a munkahelyek bezártak. A gyerekek otthon tanulnak, a tanárok otthonról tanítanak. A zavartalan internetkapcsolat szerepe nagyban felértékelődött. Nemrég megjelent a sziget partjánál a Theodore Roosevelt repülőgép anyahajó, ötszáz haditengerésszel a fedélzetén. Közülük eddig harmincnégynél mutatták ki a vírus jelenlétét. Őket egy külön katonai kórházban tartják, elkülönítve. A kormányzó kérésére Trump elnök katasztrófa-sújtotta területté nyilvánította Guamot. Ez csökkentheti a gazdasági problémák súlyát, de megoldást nem ad a növekvő munkanélküliségre. Várjuk a javulást, de félő, hogy minden sokkal rosszabbra fordul.

Mallorca szigetén sem sokkal jobb a helyzet

Mallorca, Földközi-tenger, Horváth Szabó Éva, egykori faddi: – Mint az köztudott, Spanyolországban most cudar világ van. De a hozzá tartozó Mallorca szigetén sem sokkal jobb a helyzet. A Baleári-szigeteken – ennek része Mallorca – a múlt hét végéig hatszázhatvanan fertőződtek meg, közülük huszonketten meghaltak. Érthető, hogy szigorúan büntetik azokat, akik nem tartják be a rendelkezéseket. Szinte minden bezárt, úgy a bárok, mint az éttermek és a boltok. Amelyik üzlet még nyitva van, oda csak egyesével szabad bemenni, szájmaszkban és gumikesztyűben. Az autókban csak egy személy ülhet. Még kutyát sem lehet sétáltatni. Az utcákat esténként fertőtlenítik, a teraszról láttam, amint két, fehérbe öltözött marslakó-szerű lény, nagy slaggal csapatja a járdát.

A szigetre repülők nem jöhetnek, csak áruszállító hajók köthetnek ki. Az itteni kormány segélyt ad azoknak, akiknek folyamatos szerződésük van. Várunk és reménykedünk abban, hogy nemsokára normalizálódik a helyzet.

Roatanon senki sem mehet ki az utcára

Roatan, Atlanti-óceán, Weisz Ágnes, egykori paksi: – A sziget le van zárva, mindenféle bejövő külföldi vagy akár az anyaországi, azaz honduraszi forgalom elől. A kanadai és amerikai légitársaságok gépeket küldtek, azokkal vitték haza a turistákat. Bevezették a karantént, senki sem mehet ki az utcára. Ha valaki ezt a szabályt megszegi, az börtönbe kerül. Ezzel nem lehet játszani, ha itt elszabadul a vírus, az végigmegy az egész szigeten és megtizedeli a lakosságot. Élelmiszert és gyógyszert lehet rendelni, ezeket házhoz szállítják. Roatanon van két kórház, de ilyen komoly bajra egyik sincs felkészülve. Jómagam is otthon vagyok, úgy tűnik, május közepéig itthon is maradok. Ez elsőre jól hangzik, de, hogy mi lesz cégünk ugyancsak haza küldött százhúsz alkalmazottjával, azt senki sem tudja. Nálunk szinte minden a turizmusra épül, s ha ez a rendszer, mint most, megroppan, akkor távlatilag nagy lesz a baj.

Két és fél hét alatt minden megváltozott

Új-Kaledónia, Csendes-óceán, Varga Emma, egykori szekszárdi: – Ránéztem a naptárra, hogy pontos dátumokkal szolgáljak az eseményeket illetően és elképedtem: mindössze két és fél hét alatt változott meg a megszokott életünk.

Az első koronavírusos személyt március 18-án diagnosztizálták. Ettől kezdve a hatóságok szigorúan kezdték kezelni a helyzetet. Másnap már egyetlen oktatási intézményben sem volt tanítás, a bárokat, éttermeket bezáratták, az érkező repülőjáratokról az utasokat rögtön házi karanténba küldték vagy szállodákban helyezték el: azóta is őrzik és naponta tesztelik őket. De így sem lehetett feltartóztatni a járványt.

Március 24-e óta a korábbihoz képest is szigorúbb korlátozások léptek életbe. Minden zárva tart, csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak vannak nyitva. Az otthonokat igazolással lehet elhagyni, bevásárlás, kivételes esetben munka vagy egészségügyi séta céljával. A korlátozások be nem tartása komoly pénzbírsággal jár. Az utóbbi napokban nem volt újabb felfedezett eset, de a csodával lenne egyenlő, ha ez így is maradna… A célkitűzes itt is az, hogy ne lépjük át a kórházak teherbíró képességének határát. Új-Kaledónia összes lakossága 270 ezer fő, ebből 57 ezer embernek már komoly egészségügyi problémája van, s akkor még nem is beszéltünk az idős emberekről. A fővárosi kórház intenzív osztályán pedig csak 49 ágy áll rendelkezésre…

Borítókép: Guam szigete elnéptelenedett, a turisták hazamenekültek, csak a helybeliek maradtak