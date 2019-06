Az olvasóvá nevelés a szülő szép feladata

A jövő héten kezdődik a nyári szünet, és a nyár nagyon jó alkalom arra, hogy sokat olvasson a gyerek, főleg az, akinek ezen a területen lenne mit bepótolnia. Nem kis feladat a szülő számára, hogy megszerettesse szeme fényével az olvasást.

Nem mondunk vele újat, ha ismét megállapítjuk – újabb és újabb felmérés eredményeként –, hogy a mai fiatalok többsége nincs jó viszonyban az olvasással. A kötelező olvasmányokat inkább filmen nézik meg, ha valamilyen információra szükségük van, akkor nem a lexikont csapják fel, hanem a neten keres­gélnek. A pedagógusok szerint ennek oka sokrétű.

Nem csak megyénkben és nem is csak hazánkban gond az, hogy a fiatalok egyszerűen leszoktak a könyvekről, ez sajnos nemzetközi trend lett.

Farkas Beáta, a szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola tanára elmondta, ő mindig a tanulóra bízza, hogy elkezdi-e nyáron a kötelező olvasmányokat, melyeket majd a következő tanévben tanulnak. Az iskolában igyekeznek megszerettetni a könyveket, alsóban havonta egyszer ellátogatnak a gyermekkönyvtárba az osztályok, ahol nem csak tájékozódnak arról, hogy melyik polcon mit találnak a gyerekek, de megismerkednek az új könyvekkel is. Felsőben pedig még gyakrabban mennek a könyvtárba a diákokkal. Sajnos tény, sokan vannak, akik olvasási nehézséggel küszködnek. És ez is egy ok lehet arra, hogy az adott gyerek miért nem szeret olvasni, mert technikailag nehezen megy nekik a betűk felismerése, összekapcsolása. Mivel nem tudnak jól olvasni, ezért csak az egyes szavakra koncentrálnak, így a szöveget sokszor nem is értik. A másik probléma, hogy nem látnak otthon jó mintát, vagyis a szülők is keveset olvasnak. Természetesen azt is át kell gondolni, mit olvastassunk a fiatalokkal, a kötelező olvasmányok egy része nagyon vontatott, nem elég érdekes, és sokszor nem is gyerekeknek való, tette hozzá a tanárnő.

Mészárosné Kriszta, két kiskamasz gyermek anyukája is hasonlóan látja a kérdést. Mint mondta, ő gyerekként nagyon szeretett olvasni, de a kötelező olvasmányok egy részén egyszerűen képtelen volt átrágni magát.

– Azt javaslom, közösen menjenek el a gyerekkel a könyvtárba, vagy könyvesboltba. Válasszanak a gyerek érdeklődésének megfelelő könyvet. Például, ha az autókat szereti, akkor autósat, ha a focit, akkor focisat, ha az öltözködésért van oda, akkor öltözködőset. Fontos, hogy a betűk nagyok legyenek, és ne legyen vastag a könyv. Tulajdonképpen addig, amíg nem tanul meg jól olvasni, teljesen mindegy, hogy mit olvas, csak gyakoroljon. Ez akár még képregény is lehet. Egy ismerősöm most, negyven felett kezdte elolvasni azokat a klasszikusokat – Nyomorultak, Anna Karenina –, amin fiatal korában képtelen volt végigolvasni. Sok mindent az ember csak érettebb fejjel tud megérteni.

Király Gabriella, klinikai gyermek-szakpszichológus, a megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója szerint a szülői minta a legfontosabb. Ha a gyerek azt látja, hogy a szülei naponta olvasnak újságot, könyvet, ő is ezt a mintát követi. Egy-egy mesét, a szereplő jellemét akár meg is vitathatja egymással a szülő és a gyerek, így nem csak a szókincse, de az érvelési készsége is fejlődik a lurkónak.