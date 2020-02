Az új elnök továbbra is számít tapasztalt elődje segítségére

Ha valaki, akkor a most 83 éves dr. Pálos Miklós joggal nevezhető a megyei politikai élet great old man-jének, nagy öregjének. Viszont éppen arról is megismerszik a politikai bölcsesség, hogy annak képviselője időben képes vezetői felelősséggel felruházni utódját. Ez történt meg tavaly év végén, amikor is dr. Pálos Miklóstól Orbán Attila vette át a KDNP megyei szervezete elnöki tisztét.

–1989 júniusában alakult meg megyénkben a Kereszténydemokrata Néppárt helyi csoportja, melynek a tagsága elnökévé választott – idézte fel a kezdeteket dr. Pálos Miklós. – Ettől az időponttól kezdve vagyok benne a politika sűrűjében. Ez már a rendszerváltás időszaka, amikor is lebontottuk a korábbi, uniformizált, működésképtelen szisztémát. Az első szabad választás utáni kormányban államtitkári tisztet töltöttem be. A második ciklusban mint országgyűlési képviselő, egyúttal az Európai Integrációs Bizottság tagja készítettem elő sok más társammal együtt hazánk uniós csatlakozását. Életem szép, mozgalmas időszakaként emlékszem ezekre az esztendőkre, még ha időnként néhány kérdésben, mint például a privatizáció, a hivatalostól eltérő álláspontot vallottam. Ezekben az 1990 és 1998 közötti években a rengeteg elfoglaltság miatt nem vállaltam a megyei pártszervezet vezetését. Ám 1999-ben megkerestek KDNP-s társaim, és arra kértek, hogy térjek vissza a megyei szervezet élére. Így is történt, tehát húsz év elnöki tiszt után döntöttem úgy, hogy ideje visszavonulnom. Ezt azért is tehettem jó szívvel, mert megismertem Orbán Attilát, akit szigorú mércémmel mérve is alkalmasnak találtam a vezetői tennivalók ellátására. Egyaránt jeleskedik az emberek megszólításában, a közösség szervezésben, nem véletlenül lett a megyei közgyűlés alelnöke. A birtokában lévő teológiai háttér olyan erkölcsi alapnormát jelent, mely garancia a kereszténydemokrata elvek hiteles képviseletére. S még valami: többször is jártam Orbán Attila otthonában, ahol felesége, Krisztina asszony tökéletes anyuka. Náluk éreztem igazán azt, hogy a lelki gazdagság milyen megnyugvást adhat még ebben a rohanó világban is.

– Egyrészt nagy megtiszteltetés, másrészt nagy felelősség dr. Pálos Miklós művét folytatni a KDNP megyei szervezete élén – vette át a szót Orbán Attila. – Tény, hogy magasra helyezte a mércét. Olyan személyiségről van szó, aki két évtizeden át vezetett egy szervezetet úgy, hogy mindvégig minden szempontból kikezdhetetlen maradt. Nagy kihívás, aminek meg kell felelnem, ha meg akarom őrizni hitelességemet. Örömmel mondhatom, hogy van honnan erőt merítenem. Szép családom van, hites feleségem és hat gyönyörű gyermekem. A család számomra fontos érték. Ennek egyebek mellett azért van különleges jelentősége, mert mi, kereszténydemokraták, érték alapon politizálunk. A pénz hatalma nem tartozik a keresztény értékek közé. A KDNP megyei választmányi ülésén is elmondtam: Jézus Krisztus kijelentette, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak. Vagy Isten, vagy a Mammon. Számunkra nem kétséges, hogy Isten oldalán szolgálunk a hazáért és a keresztény szabadságért. Ebben a küldetésben, túl saját boldogulásunkon, a közösség boldogságát is szem előtt tartjuk. Bár a stafétabotot átvettem dr. Pálos Miklóstól, számomra – és valamennyi KDNP-s tagtársam számára – továbbra is örökös tiszteletbeli megyei elnök marad. Kapcsolatunk felhőtlen, s a jövőben is számítunk segítségére. A megyében jelenleg közel harminc alapszervezettel rendelkezünk, valamennyit igyekszünk megerősíteni. Emellett több helyszínről is érkezett jelzés, mely szerint szeretnének csatlakozni hozzánk. Nem kevés feladat vár rám, de én erre szerződtem. Ha valamit vállalok, akkor a megvalósítás nem történhet ímmel-ámmal, hanem csakis jól. Erdélyi vagyok, ennek ismeretében érthető az, amit feleségem szokott emlegetni: – Attila, ha te belefogsz valamibe, még a medvét is elgázolod!

Életrajzi adalékok Szekszárdtól Brassóig Dr. Pálos Miklós 1937-ben született Szekszárdon. A Garay János Gimnáziumban érettségizett 1957-ben, diplomát Pécsen, az egyetem jogtudományi karán szerzett 1964-ben. Házas, két gyermeke és öt unokája van. Negyven évig volt Tolnán ügyvéd, ügyei befejezése érdekében irodáját nemrég Szekszárdra helyezte át. Nyolc évig a KDNP országos alelnöke, 2006 és 2014 között a megyei közgyűlés alelnöke volt. Munkásságát számos elismerés fémjelzi. Orbán Attila Brassóban született 1973-ban, ott is érettségizett. Ezután Kolozsváron teológusi diplomát szerzett. Elvégezte a Babes-Bolyai Egyetem pedagógia-pszichológia szakát is. Hamburg mellett fél évig misszionárius képzésen vehetett részt, később ez irányú felkészültségét Dél-Afrikában kamatoztatta. 2009-ben költözött családjával együtt Magyarországra, Szárazdra. Jelenleg Pakson él, tavaly év vége óta a megyei közgyűlés alelnöke.

Borítóképünkön Dr. Pálos Miklós (balra) és Orbán Attila (jobbra)