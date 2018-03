Nem igazán jóindulatú betegség a bárányhimlő, jobb oltatni ellene

A gyermeket minden betegségtől meg kell óvni. Míg régen a fertőző betegségben szenvedő gyereket összezárták testvérével, hogy az is túlessen például a bárányhimlőn, ma már ez tilos, a beteget közösségbe sem lehet vinni.

Még nem ingyenes a bárányhimlő elleni védőoltás, várhatóan 2019 év elejétől lesz az. Közismert tény, hogy a lázzal, hólyagos kiütéssekkel és viszketéssel járó, akár 2-3 hétig elhúzódó bárányhimlőn a gyermekek kilencven százaléka többnyire még óvodás korában átesik. Ennek oka, hogy a bárányhimlőt okozó varicella vírus rendkívül könnyen, gyorsan fertőz, cseppfertőzéssel terjed, és a vírus átviteléhez nem is szükséges testi kontaktus. Poharak, evőeszközök, ruhanemű, ágynemű, kisgyermekek szájba vett közös játékai is terjesztik a kórt, illetve a bárányhimlő elkapásához általában az is elég, ha 15–20 percet közös helyiségben töltünk a beteggel. Aki viszont már egy oltást megkapott, egy-két pöttyel megússza a betegséget.

Nem elég egy A WHO adatai szerint a világon évente 4,2 millió szövődményes bárányhimlő-fertőzésből 4200 eset halállal végződik. Az EU-ban több állam is úgy döntött, hogy a varicella vakcina a kötelező nemzeti oltási program része legyen, így például Németország, Ausztria és Ciprus is. Fontos tudnivaló, hogy a bárányhimlő elleni védőoltásból nem elég egyet beadni, az ugyanis nem ad tökéletes védelmet.

Dr. Horváth Gábor, szekszárdi házi gyermekorvos bízik abban, hogy addig is, amíg nem lesz ingyenes ez a vakcina, a szülők beoltatják a betegség ellen gyermekeiket. Elmondta: járvány van, az egyik szekszárdi óvodában elég sokan voltak betegek. Mivel két hetes lappangási ideje van, és a pöttyök megjelenése előtti napon fertőz, mondhatjuk, hogy a bárányhimlő alattomos, ráadásul nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is elkaphatják. Utóbbiakat ráadásul jobban megviseli a betegség, mint a kicsiket. Bár a legtöbb megbetegedés sima lefolyású, a szövődményeket komolyan kell venni, főként a felnőttek esetében: akár életveszélyes agyvelőgyulladás, hepatitisz, bénulás és maradandó tüdőbetegség is kialakulhat.

Míg néhány éve főleg Amerikában bárányhimlő partikat tartottak, ma már ezt helytelenítik, és elsősorban az oltást javasolják. Azt is érdemes észben tartani, hogy a bárányhimlő magzatkárosító kockázata a terhesség első húsz hetében a legmagasabb – a betegség, bár ritkán, de ekkor akár fejlődési rendellenségeket is okozhat.