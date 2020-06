Béres Vilmos vette át a Rotary elnöki láncát

Új elnököt köszöntöttek szombati ünnepségükön a Rotary Club Szekszárd tagjai. Két év után dr. Kiszler Gyulát Béres Vilmos váltja a tisztségben.

– A járvány ellenére is sikeres évet tudhatunk magunk mögött – mondta dr. Kiszler Gyula, a Rotary Club Szekszárd leköszönő elnöke. A szervezet szombaton a Vármegyeházán tartotta éves Charterét, vagyis Rotary évváltó ünnepégét.

Dr. Kiszler Gyula kiemelte, hogy a július elsejétől június 30-ig tartó Rotary évet nagyban meghatározta az országos kormányzó, Kézdi László tavalyi látogatása. Nemcsak a Szekszárdon eddig elért eredményeket mutatták meg neki, hanem a kormányzó Ács Rezső polgármesterrel is egyeztetett a további lehetőségekről.

Az elmúlt év történései közé tartozik, hogy három pavilonnal szerelték fel a szekszárdi gyermekotthont, amelynek lakóit a járvány ideje alatt gyümölcsadománnyal is elláttak. A fiatalok támogatása mindig is kiemelt feladat volt a Rotaryban, és a szekszárdi klub az elmúlt évben pályázatot hirdetett rászoruló, tehetséges diákok számára. A támogatást két középiskolás nyerte el. Dr. Kiszler Gyula arról is beszélt, hogy három éve kezdték a Kilátó alatti terület parkosítását, ami az elmúlt héten újabb cserjékkel gazdagodott.

Az elnöki láncot két év után azonban átadta Béres Vilmosnak, aki folytatni szeretné a már sikerrel futó tevékenységeket, fontos célkitűzése ugyanakkor az is, hogy új tagokat nyerjenek meg a Rotary szellemiségének. Szeretné, ha tíz év múlva is sikerrel működne a szervezet, nemes célokat szolgálva, segítve azokat, akiknek erre szükségük van.