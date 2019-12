Boldog ember, mert azt csinálta, amit szeretett

A pályája során körülbelül két és félezer gyereket, mondhatni egy falu lakosságát segítette világra.

– Negyvennyolc éve végeztem el az orvosi egyetemet Pécsett. Az ottani megyei kórházban töltöttem a legtöbb időt, Szekszárdon tizenhárom éve vagyok. Miután minden probléma, konfliktus a főorvosi szobában csapódik le, úgy gondoltam, ehhez már túlkoros vagyok, ideje abbahagynom. A magánpraxisomat is befejezem. Nagyon szeretem a szakmámat, egyébként évek óta nyugdíjban vagyok, de úgy döntöttem, végleg elvonulok – mondta a főorvos.

A szakmáját úgy látja, hogy az egynapos, illetve a laparoszkópos sebészet irányába tolódott el a beavatkozások többsége, egyre több az olyan műtét, amikor a betegen csak egy kis sebet ejtenek, s azon keresztül végzik el a szükséges műtéti beavatkozást.

– Boldog ember vagyok, mert azt csináltam, amit szerettem. Egy szép pálya van mögöttem, és a mai napig nagyfokú alázat és szeretet van bennem a szakmám iránt. Nem számoltam le az életemmel, a továbbiakban a hobbijaimnak szeretnék élni – mondta.

A numizmatika az egyik hobbija

Dr. Répásy István hatvannyolc éves, kedvenc hobbija a numizmatika. Mint lapunknak elmondta, értékes éremgyűjteménye van, amit tovább szeretne fejleszteni. Emellett a borász szakmában is jeleskedik, ami szintén kedvenc hobbijai közé tartozik. Négy fiúgyermeke és hat unokája van, akikkel sok időt tölt együtt. Az unokái születésénél is jelen volt mint szülész, bár ahogy elmondta, olyan is előfordult, hogy egyik menye azt kérte, ne legyen jelen a szülésénél.

A főorvos a családjával Pécsett lakik, az otthonában rendszeresek a családi, rokoni összejövetelek.