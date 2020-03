Bonyhád sok segítőt állíthat csatasorba

Ahogyan az kell, csakis kézfertőtlenítés után szabad belépni a völgységi város polgármesteri hivatalába. A szigorított nyitva tartásnak megfelelően kedden és csütörtökön van lehetőség ügyintézésre. Bonyhád egyéb területeken is meghozta azokat a halaszthatatlan döntéseket, melyek a járványveszéllyel szembeni eredményes védekezést szolgálják.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Komolyan kell venni, viszont felesleges pánikot kelteni. Ezzel a mottóval, mint egyetlen helyes, betartandó filozófiával látja el megnövekedett tennivalóit Bonyhád polgármestere. Filóné Ferencz Ibolya mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzatnak mindig is voltak és most is vannak kötelezően ellátandó teendői. Ezek közé tartozik például a házi segítségnyújtás, ami pontosan ugyanúgy működik, mint korábban. Mindehhez nemrég csatlakozott a kormányrendelet meghatározta kötelezettség, a hetven év felettiek ellátása.

– Bonyhádon kétezer-egyszázhatvannégy a hetven éven túli személyek létszáma – mondta Filóné Ferencz Ibolya. – Valamennyien tájékoztatást kaptak szórólapon is, közérthetően arról, hogy miként és milyen segítséget lehet kérni. Három telefonszámot adtunk meg, ezek valamelyikén lehet jelezni – a szükséges adatok közlésével – az igényt. A vonal túloldalán a gondozási központ munkatársa jelentkezik, aki az előre elkészített megrendelőlapot kitöltve felveszi a rendelést, majd a kollégák kiszállítják a kért árucikkeket. A hivatal a város különböző részein található élelmiszer üzletekkel is szerződéseket kötött, annak érdekében, hogy az igények esetleges megnövekedésekor lakosok és szektorok egymáshoz rendelésével, összehangoltan működjön az ellátás.

A polgármester hangsúlyozta: az adható ellátás csakis olyan személyekre érvényes, akik önként vállalják a karantént és tartós élelmiszer, valamint gyógyszer beszerzéséhez kérnek segítséget. Miután eddig a legforgalmasabb napon is tizenöt rászoruló jelentkezett, a hatvan alkalmazottal rendelkező gondozási központ zavartalanul eleget tett valamennyi kérésnek.

Elképzelhető azonban, hogy idővel emelkedik az igénylők száma. Ebben az esetben az önkormányzat egyéb intézményekben dolgozó kollégáira is számíthat. Megnövekedett feladatok esetén mozgósíthatóak a bezárt óvoda, művelődési ház, könyvtár, múzeum, sportcentrum jelenleg home office jelleggel tevékenykedő munkatársai is. A netalán még nagyobb kiterjedést öltő járványhelyzet esetén pedig csatasorba állíthatók az önkéntesek is.

Filóné Ferencz Ibolya közölte, hogy már számosan jelentkeztek, nyilvántartásuk megtörtént. Az ellátásban résztvevők rendelkeznek egy olyan, a polgármester aláírásával ellátott plasztik kártyával, voltaképpen egy igazolvánnyal, melyen személyi adataik szerepelnek. Erre azért van szükség, mert az önkéntes munka is akkor hatékony, ha hivatalos keretek között, szervezetten és ellenőrzötten történik és egyúttal elejét veszi a visszaéléseknek is.

– A bevonható, segítő személyek száma akár kétszázötven főre is felduzzasztható – végzett egy gyors fejszámolást a polgármester – , de egyelőre nincs szükség a jelenleg rendelkezésre álló létszám növelésére. A csapat kitesz magáért, mindannyiuknak ez úton is hálásan köszönöm példamutató munkájukat. Itt tartunk most, néha úgy érzem, hogy lassan egy kisebb háborút is le tudnék vezényelni…