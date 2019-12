Csuhéfigurás betlehemi jelenet készült

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

A csuhéfiguráiról ismert, több országos pályázaton is sikereket elérő Dohóczki Istvánné, miből másból is készített volna betlehemi jelenetet, mint kukoricalevelekből? Lakóhelyén, Faddon, a művelődési házban állították ki a munkáját, mely sok­alakos életkép, a Szent Családdal, a hármkirályokkal, pásztorokkal, háziállatokkal és angyalokkal. Felhasznált a díszítéshez különböző fenyőágakat, juharfatermést, diót, mogyorót, fagyöngyöt, gyékényt és fakérget is.

A szívét 2006-ban műtő Papp Lajos professzor javasolta neki, hogy keressen valami nem túl megerőltető elfoglaltságot, mert nagyon pörgős életvitel után vált százszázalékos rokkanttá. Nem állhatott le teljesen, hirtelen. Akkor kezdett a csuhéból (a saját termesztésű kukorica termését védő levelekből) használati és dísztárgyakat készíteni: lábtörlőt, edényalátétet, papucsot, bevásárlószatyrot és figurális munkákat. Utóbbiakat már számos kiállításon bemutatta vidéken és Budapesten is a Vajdahunyad várában. A mostani faddi csuhébetlehem vízkeresztig, január 6-ig lesz megtekinthető.