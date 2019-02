Édes életük lehetne mézzel a fiataloknak

Jelentős érdeklődés mellett zajlott az immár XV. Szekszárdi Tavaszváró Szakmai Méhésznap. A Babits Mihály Kulturális Központban szombaton tartott rendezvény ez alkalommal is különböző eszközökkel, méhészeti termékekkel, finom mézzel és előadásokkal várta a közönséget.

A színházi előtérben egymást érték a kínálatukkal egymással is versenyző standok, így a közönség valóban válogathatott a minőségi termékek között. Eljött Szekszárdra Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke is, aki lapunknak elmondta: a magyar méz sajnos nyomott áron megy a piacra.

– Eközben az Ázsiából származó behozatal tovább nő – folytatta Bross Péter. – Azt tudjuk tenni, hogy az EU–ban továbbra is lobbizunk a hamisított méz ellen, illetve a minőségi mézfogyasztásért. Nálunk kitörési pont lehetne, ha a rendkívül alacsony, évente nyolcvan dekás hazai mézfogyasztás felmenne másfél–két kilogrammra. Ez nem elérhetetlen, amennyiben képesek leszünk meggyőzni az ifjú generációt a napi mézfogyasztás fontosságáról. Ami Tolna megyét illeti, ez a vidék továbbra is kiemelt terület számunkra. Nemcsak természeti adottságainak, például akácosainak, hanem az itteni méhészek példa értékű összefogásának, érdekvédelmi munkájának köszönhetően is.

A szervezők képviseletében Nagyernyei Attila, a Tolna Megyei Méhész Egyesület elnöke hozzátette: az ország északi régiójához képest délen, így Tolna megyében is valamivel szerényebbek a méz árak.

– Az üveges méz tíz–húsz százalékkal olcsóbban megvásárolható megyénkben, mint Észak–Magyarországon – közölte a megyei elnök. – Személy szerint arra is büszke vagyok, hogy termelőink egyetlen mézhamisítási ügyben sem szerepelnek, tehát nagyon sportszerű emberek mindannyian.