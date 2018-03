Elkészült, átadták a sióagárdi hidat

A tervezett időre elkészült a sióagárdi híd, amelynek felújítása még 2017-ben kezdődött. Gyakorlatilag új műtárgy épült a régi helyén, hiszen az előzőt tövig lebontották, és teljesen új hídszerkezet készült.

Jó minőségben és határidőre készült el a sióagárdi híd, mondta Horváth István, a megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár a keddi átadón. Arról is beszélt, hogy még 2014-ben tettek ígéretet az átkelőhely újraépítésére, 2016-ban pedig már rendelkezésre állt a munkához szükséges forrás. A felújítás aztán 2017-ben kezdődött el, a hídon magyar szakemberek dolgoztak.

Az államtitkár azon túl, hogy hivatalosan is átadta a forgalomnak a hidat, bejelentést is tett. Eszerint a 65-ös úttól a Sióagárd tábláig, azaz közel másfél kilométer hosszan megújítják a településre vezető utat is. Új lesz a burkolat és a padka, valamint Leányvárnál buszmegállót alakítanak ki. Arra a kérdésre, hogy ez a korszerűsítés mikorra készülhet el, Horváth István azt válaszolta, hogy a remények szerint fél éven belül. Azt is elmondta, hogy ezt követően újabb fejlesztés várható a településen, hiszen gyalogos, kerékpáros hidat terveznek. Ez már a következő ciklusra szóló beruházás lehet, idén viszont elindul a Sió-projekt, amely nagy mértékben befolyásolja Sióagárd fejlődésének irányát.

Horváth István megköszönte a falu lakóinak, hogy türelemmel viselték a híd felújításával járó kényelmetlenségeket, valamint a kivitelező Magyar Közútnak a szakszerű és gyors munkát. A munka kezdeteként még tavaly nyár végén ideiglenes hidat és terelőutat alakítottak ki a szakemberek, majd a felújítandó szerkezetet lezárták. A műtárgy felújítása során a kivitelező megerősítette a régi hídfőt és a tartószerkezetet, teljes körű korrózióvédelmi bevonatrendszerrel látta el az acélszerkezeteket és a teljes pályalemez cseréje is megtörtént.

A híd próbaterhelése után, az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás is sikeresen lezajlott, így az autósok ismét birtokba vehették a sióagárdi Sió-hidat. Az az átadón is jól látszott, hogy itt nagy a forgalom, a híd lényegében az egyetlen kapocs a falu és külvilág között. Szárazföldi közlekedéssel a zsáktelepülésre csak ezen az átkelőn lehet bejutni – a környező földutakon, töltéseken kívül. A híd egyfajta szimbólum is, ezért hatalmas a jelentősége annak, hogy sok évi várakozás után végre felújították. Sióagárd egyébként a megye egyik legbiztonságosabb települése is, ez pedig nagy mértékben annak is köszönhető, hogy csupán ezen a hídon lehet megközelíteni.

Gerő Attila polgármester a felújítás kezdetekor arról tájékoztatott, hogy a közlekedés fejlődésével egyenes arányban romlott a híd állapota, hiszen több mint 100 évvel ezelőtt nem erre tervezték. Véleménye szerint az utolsó órában történt a felújítás, a kész átjáró viszont nagy ajándék a falunak. Horváth István és Gerő Attila úgy négy évvel ezelőtt ígérte meg, hogy felújítják a hidat. A politikusok a helyi szakemberekkel eredményesen lobbiztak: 452 millió forint értékben megvalósul a rekonstrukció.