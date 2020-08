Erdélyi mártás is jár a kifogott halaknak

A július hónap fogása versenyünkön a szekszárdi Jakab Jolán száznegyvenhét szavazattal a harmadik helyen végzett.

Fadd-Domboriban, július 4-én estefelé, fél nyolc táján, egy szem kukoricával fogta a 8,84 kilós amúrt, amellyel nyert. A nyereménye ötezer forint értékű ajándékcsomag a Tímár Mix jóvoltából. Jakab Jolán húsz éve horgászik Fadd-Domboriban, ahol a párjával, Papócikával nyaralójuk van. Naponta kétszer jár a vízhez, hajnali öttől délelőtt tízig, majd hazamegy ebédelni. Délután, amikor Papócika érkezik a munkából, akkor délután öttől este tízig közösen horgásznak. Jelenleg a Balatonon fogják a halakat.

– Domboriban például van, hogy napokig semmit nem fogunk, vagy egy nap többet is. Általában én fogok többet, a párom inkább a konyhában jeleskedik. A halakból halészlét főz, abba mindenképpen megy bele a hal feje és farka is. A csukákat, süllőket, amúrokat este halrúd formákra szeleteli, lesózza, másnap kukoricalisztbe, kukoricadarába forgatja. Ezzel kapnak egy ropogós kérget. Én remouladeval eszem, de készítünk hozzá erdélyi muzsdéj mártást is – mondta lapunknak.

A horgászatban a vizet, a levegőt, a napfényt imádja a leginkább, és szívesen olvasgat is a vízparton. A szabályok szerint évi negyven pontyot, napi öt kiló halat lehet fogni, ő egy évben átlagosan ötven kilót azért megfog, és a párjával meg is eszi.

– A halat nem lehet megunni, és szerintem nem is eszünk belőle olyan sokat. A tolnaiak hetente kétszer-háromszor fogyasztják, mi olyan kéthetente – tette hozzá.