Évről évre csökken a kisboltok forgalma

Folyamatosan gyengül a falusi kisboltok forgalma. Aki még kitart, azt mondja, embert próbáló a feladat. A kormány most segíteni szeretne a kétezer lakos alatti települések üzletein.

1992 óta viszi döbröközi élelmiszerboltját Vicze Zoltánné Piroska. Számára a bolt az első, de nagyon belefáradt. Azt mondja, az egészsége is rámegy. A multik jelentősen visszavetették a döbröközi kisüzlet forgalmát, alig tud talpon maradni. A boltjában megfordulók átjárnak a nagyobb települések nagy áruházaiba is. Reggeltől estig nyitva van, szombat–vasárnap is. Becsületesen dolgozik, alkalmazottai be vannak jelentve, de kínkeserves megélni – állítja. Az árversenyt nem tudja felvenni a multikkal. Vasárnap délután hallotta a rádióban, hogy az állam támogatná a kisboltokat, kicsit föl is csillant a szeme.

Azt is elárulta, jólesik neki, amikor a nyáron betévedő idegenek elismerik, hogy milyen szépen beszélt velük. Ezt a kedvességet, személyességet szerinte nem kapják meg nagy áruházban.

Kálmán Gábor egyéni vállalkozó két boltot megszüntetett, már csak egy tartozik hozzá Kaposszekcsőn. Minden évben gyengébb volt a forgalom, ezért kellett lépniük: egy főútvonal mellé helyezett üzletbe mentek át. Rossz helyen voltak a boltok, ráadásul elavult helyiségben. Egy, a boltba betérő középkorú hölgy elárulta, szereti ezt a kis üzletet. Kérhet szívességet, például félreteszik neki a kenyeret, és idetelefonálhat, hogy kapható-e valami.

A lengyeli Dunai Lajosné 2013-ban férjétől vette át az üzletet, amely egy presszó volt. Csakhogy döntésre kényszerültek: vagy bezárnak, vagy bővítenek. Ezért kellett a kocsma mellé tenni az élelmiszerboltot. Harminc esztendeje még kényelmesen meg tudtak élni. Ma már csak kaparva.

Az önkormányzat kipótolja

– Csak üdvözölni tudom a kormány szándékát – jelentette ki Krachun Elemér. Mőcsény polgármesterének néhány éve sikerült megvalósítania régi tervét, azaz kisbolt létrehozását a községben. Ugyanakkor folyamatosan tapasztalja, hogy a fenntartás cseppet sem könnyű.

– Ilyen csekély létszámú településen egyszerűen nem lehetséges olyan haszonkulccsal dolgozni, amely fedezne minden költséget – hangsúlyozta a polgármester. – A rendszeresen keletkező különbözetet az önkormányzat saját forrásból kénytelen pótolni. Ez óhatatlanul anyagi terhet ró ránk. Ezt a terhet venné le rólunk vagy egészben, vagy legalább részben a kezdeményezés, amennyiben megvalósul – tette hozzá a polgármester.

Multiban vásárol, helyben kuncsorog

– Nem tudom, hogy a támogatás megoldást jelent-e, mert a probléma igen összetett – vélekedett egy vidéki kereskedő. Úgy látja, a kisboltok nehéz helyzetét többek között az okozta, hogy az emberek a városban vállalnak munkát, így a bevásárlást is ott intézik. A helyi üzletbe legfeljebb csak akkor ugranak be, ha valami apróság elmaradt. – A trafiktörvény is nehezítette a helyzetünket, a dohányárut kis árréssel kínáltam, de ezért legalább bejöttek az emberek – sorolta tovább az okokat a boltos. Jelenleg a vásárlók túlnyomó részét az idős emberek teszik ki. Van egy olyan réteg is, amely fizetés után elmegy a multiba nagybevásárlásra, a hónap végén viszont helyben kuncsorog a kisboltban.

Borítóképünk Lengyel községben készült.