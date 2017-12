Ez történt 2017-ben – június

Év végéhez közeledve visszatekintünk 2017 főbb eseményeire, eredményeire, érdekességeire. Ehhez a Tolnai Népújság archívumát hívtuk segítségül. Így, mégha szubjektív módon is, de képet adunk a lassan elmúló esztendőről. Ezúttal június van soron.

Egy kedves történettel indíthattuk a hónapot Matyiról, az őzikéről. Az állatra kéthetes korában Várdomb és Szekszárd között, az út szélén találtak rá, és Simondi József vette gondozásába. Az akkor alig egykilós jószágot vizezett langyos kecsketejjel kezdte etetni a vadász. Az őzike hétről hétre erősödött, és ha minden igaz, most már ismét az erdő az otthona.

A Tolnai Népújság és hírportálunk, a Teol.hu „Kitárul a mosolyalbum” címmel hirdetett versenyt, amelyre bájos gyermekfotókat vártunk. Érkezett is nevezés, majd szavazat szép számmal, és végül a Szakályban élő Gyorsokné Szalai Aranka kislánya, Loretta kapta a legtöbb voksot olvasóinktól. Később tablóversenyünkön is eldőlt a helyezések sorsa, és – szintén az olvasók szavazatai alapján – a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola 8. c osztálya végzett az élen.

A tanév végén a megyei tanulmányi versenyek első, második és harmadik helyezettjeit és felkészítő tanáraikat köszöntötték. A megyei versenyekre több mint háromezer gyerek nevezett, közülük 370-en jutottak a megyei döntőkbe, és a 155 helyezettből 32 diák országos döntőben szerepelt. A Tolna Megye Talentuma díjat hatan kapták meg, a Létay Menyhért-díjjal Kimle Máriát, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákját ismerték el.

A gyulaji Magoncka óvoda fennállása 110. évfordulóját ünnepelte idén. Ebből az alkalomból óvodatörténeti kiállítás nyílt a tornateremben, illetve az óvodások egész éves munkáiból rendezett tárlatot lehetett megtekinteni. Később pedig műsort adtak a gyerekek. A hónap elején a győri ifjúsági olimpia lángja érkezett Szekszárdra. A fáklyával tizenöt sportoló futott.

Arról is hírt adhattunk, hogy elkezdődött a sióagárdi Sió-híd felújítása. Az 1894-ben átadott szerkezetre jócskán ráfért a munka, ugyanis harminc éve nem volt felújítva, teherbírása megerősítve.

Németkéren hagyományteremtő szándékkal először rendeztek szépségversenyt veterán tűzoltóautók számára. Tolna, Somogy és Fejér megyéből összesen tíz önkéntes tűzoltó egyesület nevezte a járművét, és az öttagú bizottság döntése alapján a Zombai ÖTE 54 éves Magirusa lett az első.

Szekszárdon forgalmirend-változás történt a nyáron. Az 56-os út korábban négysávos szakaszán kerékpársávot festettek fel a városban kísérleti jelleggel.

A hőségriasztások ideje is eljött, ám a nagy melegnek rendszerint viharok vetettek véget. Sajnos életet is követelt a rendkívüli időjárás, egy idős férfit ugyanis szekszárd-szőlőhegyi lakóhelyéhez közel elsodort a vihar nyomán érkező áradat.

Paks-Cseresznyéspuszta területén 10-12 hektáron az erdő aljnövényzete égett. A hármas kiemelt fokozatú tűzesethez a paksi, a solti, a szekszárdi és a dunaújvárosi tűzoltókat riasztották. Összesen kilenc tűzoltóautó és harminc tűzoltó dolgozott több órán keresztül a lángok megfékezésén.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szakmai elismerésben részesítette a paksi autópálya-rendőrség három munkatársát, Biczó András törzszászlóst, valamint Kenderik Krisztián és Torma László főtörzsőrmestereket. Ők voltak azok, akik a májusban az M6-os autópályán vágtató lovak leterelésében és befogásában segítettek. Lélekjelenlétüknek köszönhető, hogy a szokatlan eset nem vezetett balesethez.

Hagyományosan Szent Iván napjához kapcsolódóan rendezik meg országszerte, így megyénkben is a Múzeumok Éjszakáját. A megyei múzeum valószínűleg látogatócsúcsot döntött idén. A késő délutántól éjfélig tartó rendezvény három helyszínén több ezren fordultak meg.

Sokakat vonzott Dombóváron a Hat vár hat rád elnevezésű rendezvény is (borítókép). Délelőtt a környék hat várát, várromját érintő, 32 kilométeres túrát tartották, majd délután középkori hangulatot idéző programok szórakoztatták az érdeklődőket a Szigeterdőben. Láthattak többek között lovagi tornát és Mátyás király korabeli csatajelenetet is.

Bonyhádon, a Völgységi Ipari Park területén új, 1000 négyzetméteres gyártócsarnokot adtak át. A létesítmény a prémiumkategóriás német autók beltéri alkatrészeinek gyártásával foglalkozó Schäfer-Oesterle Hungary Kft. fejlesztése, amely 100 fős létszámbővítést is lehetővé tett.