Fát ültettek az idén született gyerekeknek

Hagyományos eseménynek számít Bátaszéken a faültetés, hiszen immáron nyolc éve minden megszületett kisgyermek tiszteletére ültetnek egy csemetét szülei a Népcsoportok Parkjában.

Sági Lajosné, a városi könyvtár vezetője, a program egyik elindítója elmondta, előző nap kiásták a gödröket, az ültetéshez a tűzoltók biztosították a vizet, majd másnap a hárs- és tölgyfacsemeték közül a család elültetett egyet. Idén harminchárom fával gyarapodott, az elmúlt nyolc év pedig összesen kétszáztizenegyre nőtt a park állománya. Minden elültetett fa kap egy névtáblát is, rajta az érintett kisgyermek nevével. A múlt hét végén a nagyszülők, keresztszülők is elkísérték a családokat, így a legutóbbi rendezvényen 236-an, mondta Sági Lajosné. A helyi óvoda Lovacska csoportja kis műsorral is készült, a nagycsaládosok egyesülete pedig meleg teával és zsíros kenyérrel kínálta a jelenlévőket.

