Felemelő érzés volt részt venni a pápa által celebrált misén

Történelmi látogatást tett Ferenc pápa Csíksomlyón a múlt hét végén. A Szentatya celebrálta misén Tolna megyéből is többen részt vettek.

Tövisháti Lilla, a szekszárdi katolikus általános iskola tanára, és férje is részt vett Csíksomlyón, Ferenc pápa látogatásán. Mint mondta, hirtelen elhatározásból döntöttek így, azt gondolták, ilyen történelmi pillanatot nem szabad kihagyni. Az időjárás nem volt kegyes, szakadt az eső, emellett nagy volt a pára és helyenként a sár. Hatalmas volt a tömeg már akkor is, amikor a helyszínre értek, holott igyekeztek korán érkezni. Olyan helyet sikerült találniuk, ahonnan ráláttak az oltárra, de a kivetítők segítségével mindenhonnan jól lehetett látni a pápát, aki a szentmisét celebrálta. A mise végére állt el az eső.

Tövisháti Lilla elmondta, szavakkal nehéz kifejezni azt az érzést, ami hívőként ott a helyszínen a hatalmába kerítette, a végtelen nyugalom, a földöntúli boldogság, amit a pápa kisugárzása, személyisége okozott. A szent beszéd lényege azt volt, hogy Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk, mindegy honnan jöttünk, hol élünk. A testvériségről, a közösség egységéről beszélt. A szentbeszéd három nyelven is elhangzott, latinul, magyarul és románul. A szent leckét románul, az evangéliumot magyarul mondták, a könyörgések egy része pedig németül is elhangzott.

A Csíksomlyóra érkezők között sok volt a magyar, a román, a lengyel, a német, de érkeztek buszok a Délvidékről is.

Tövisháti Lilla megjegyezte, az meglepte, hogy Ferenc pápa így közelről idősebbnek tűnt, mozgásában nehézkesnek, ami nem véletlen hiszen 83 éves. A kísérői figyeltek rá, a lépcsőn támogatták, a mise végén pedig a pápamobillal távozott.

Réger Balázs (képünkön), a bonyhádi polgármesteri hivatal munkatársa egy kolléganőjével együtt a zarándokvonattal jutott el Csíkszeredába. Lelki vezetőjük Udvardy György püspök volt, aki a péntek reggeli indulás előtt megáldotta a zarándokokat, majd az úton ő és a többi pap elmélkedtek, együtt imádkoztak, énekeltek a hívekkel. Budapestről kora délután indult tovább a több mint négyszáz méter hosszú, tizenhét kocsis, közel ezer embert szállító vonat, hogy aztán reggel hat órára érje el a célállomást, Csíkszeredát. A nyeregbe aztán gyalogosan jutottak fel Réger Balázsék. – A szentmise előtti két és fél órában esett az eső, nehéz körülmények között, sárban kellett felgyalogolni a csúcsra. Igazi kihívást jelentett, de mert zarándoklatról volt szó, úgy gondoltam, ha esik, hát esőben kell tovább menni – idézte fel.

Elmondta, hogy maga az út is felemelő volt, a zarándokok között ismeretségek, barátságok szövődtek és erősödtek meg. A továbbiakat illetően pedig Réger Balázs úgy nyilatkozott, hogy szinte hihetetlen volt az időjárás változása. A mise kezdetén, amint megjelent Ferenc pápa, a felhők oszlani kezdtek, majd felragyogott a Nap. A szertartás igazi lelki feltöltődést jelentett, a jelenlévők pedig a mise végén elénekelték a magyar és a székely himnuszt.

Réger Balázsnak még egy „paparazzo„ fotót is sikerült készítenie őszentségéről, hiszen amikor leért a nyeregből, a pápa már az autóban ülve, tőle tíz méterre integetett a híveknek.

Feledhetetlen élmény

Ács Rezső, Szekszárd polgármestere is bejelentkezett Csíksomlyóról a szentmise elején. Itthon lényegében megerősítette a rövid videóban elhangzottakat, vagyis, hogy nagyszerű lelki élményt jelentett részt venni a szentmisén. Ő is elmondta, hogy amint elkezdődött a szertartás, az eső gyengülni kezdett, majd el is állt. Hozzátette, hogy sok szekszárdival találkozott, egyébként pedig szinte csak magyar szót lehetett hallani.

Ács Rezső az eseményt történelminek és össznemzetinek nevezte, és kiemelte azt, hogy nagyon jó érzés volt hallgatni a pápát, akinek mondandója a megbékélés fontosságáról szólt. Feledhetetlen élményt jelentett maga az emberáradat is, hiszen százezres tömeg gyűlt össze azért, hogy Csíksomlyón hallhassa és láthassa a Szentatyát.