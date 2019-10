Félmilliós életmentő készüléket kapott Tamási

Félmillió forint értékű defibrillátort adományozott Tamásinak Pech Tibor helyi vállalkozó. Az orvosi készüléket a közelmúltban hivatalosan is átvehette a Tamási Művelődési Központ. Az eseményen részt vett Porga Ferenc polgármester, valamint a település több intézményének, szervezetének munkatársa.

Mint az a hivatalos átadóünnepségen elhangzott, a defibrillátor azért került a kulturális intézményhez, mert az a város központjában található, könnyen megközelíthető, sokak által látogatott. Nagy létszámú rendezvényeknek ad otthont, így sokaknak megnyugtató lehet, hogy baj esetén azonnal kéznél van a segítség. Az elektromos áram keltésére alkalmas készülék ugyanis hirtelen szívleállás esetén képes újra beindítani a szívműködést.

Az átadás napján a gyártó cég munkatársa bemutatót valamint aprólékos, minden fontos részletre kiterjedő tájékoztatást tartott a jelenlévőknek. A készülék használatán túl ismertette az újraélesztés több lépését, így a mellkaskompresszió és a befúvás ütemét, pontos módját. A Tamási Művelődési Központ két jelenlévő munkatársa – szakmai instrukciók mellett – a gyakorlatban is kipróbálhatta az életmentés folyamatát a helyszínen lévő újraélesztő babán.

Az életmentő készülék átmenetileg az információs irodában kapott helyet, de az adományozó – ígérete szerint – a közeljövőben speciális, falra szerelhető tartószekrényt is vásárol hozzá, hogy az újraélesztéshez szükséges eszközt az épületen kívül lehessen elhelyezni. Erre azért van szükség, hogy a defibrillátor – szükség esetén – az intézmény nyitvatartási idején túl is bármikor rendelkezésre álljon – számolt be lapunknak a Tamási Művelődési Központ. A készüléket bárki – tehát nemcsak orvos, egészségügyi szakember – használhatja, hiszen az használata során – több nyelven – egyértelmű utasításokat ad. Így alkalmazásához szakmai tudás nem kell, elegendő a lélekjelenlét.