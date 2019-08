Festettek, ablakot cseréltek, karbantartottak

A megye általános és középiskoláinak többségében megszépült osztálytermek várják a tanulókat. Akad olyan hely, ahol még az utolsó simításokat végzik, de ígérik, a tanévkezdésre mindenhol végeznek.

A megye több szakiskolájában, középiskolájában már befejeződött a felújítás. Rendbe hozták a vizes­blokkot, kicserélték a nyílászárókat, kifestették a mellékhelyiségeket, öltözőket.

A Tamási Tankerületi Központ a Tamási, a Bonyhádi és a Dombóvári járás területén tizenkilenc köznevelési intézményen belül, ötvenhét feladatellátási helyen biztosítja a nevelő-oktató munka feltételeit. Az iskolákban a nyári szünet alatt elkészültek a szükséges karbantartások, tisztasági festések, kisebb-nagyobb javítások, korszerűsítési munkák, tájékoztatott Csike Tamás tankerületi igazgató.

– A tanulók megújult, modernebb környezetben kezdhetik meg a tanévet. A szokásos karbantartási feladatok mellett nagyobb munkákat is végeztünk, amelyek összességében meghaladják a 16 millió forintot. A Bonyhádi Általános Iskola és Gimnázium székhelyén öt tanteremben klímaberendezéseket szereltünk fel, valamint villámvédelmi rendszert is kiépítettünk – mondta az igazgató.

A Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézményében Kakasdon egy osztályterem ablakait korszerűsítették. A bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola nagy előadóterme is klímaberendezésekkel gazdagodott az elmúlt hónapban. A Cikói Perczel Mór Általános Iskola alsó tagozatos épületében a felázott falat, míg a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Döbröközi Általános Iskolájában az épület vakolatát javították ki. A Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumnál az emeleti folyosó burkolatának cseréje is befejeződött a napokban. A Gyönki Tagiskolában a vizesblokkoknál korszerűsítették a meleg vizes rendszert. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tolnanémedi telephelyén a tető héjazatát cseréltette le a fenntartó, valamint itt jelenleg is folyik a világítás korszerűsítése. A tamási Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is új klímaberendezést szereltek be.

A Tamási Tankerületi Központ saját költségvetéséből további tízmillió forintot biztosított az iskolákban történő nyári tisztasági festésekre, szokásos javítási és karbantartási munkákra.