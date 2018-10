Fogvatartottaknak indult informatikai képzés

A megszerezett tudás segíthet a szabadulást követő visszailleszkedésben, elhelyezkedésben.

A fogvatartottak számára indult informatikai képzés a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Mint megtudtuk, a baktalórántházai Vay Ádám Gimnáziummal, Mezőgazdasági Szakképző Iskolával és Kollégiummal együttműködve kezdődött az oktatás, amelyet az intézet egyik dolgozója tart. A képzésre bárki jelentkezhetett, akit érdekel a téma.

A szekszárdi börtönben tizenöt fogvatartott élt a lehetőséggel, ők mind önkéntesen vesznek részt a programban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Két különböző szintű, egymásra épülő tananyagot sajátíthatnak el. Előbbi az „Első lépések a digitális világba”, utóbbi az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” nevet viseli. Mindkettő 35 órás képzés. Első lépésben az infokommunikációs eszközök alapvető funkcióinak használatát tanulhatják meg a fogvatartottak, illetve az internetes tájékozódást, az elektronikus levelezést ismerhetik meg. Ebből továbblépve azt is szeretnék elérni, hogy az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, és azokat konkrét problémák megoldására használják, emellett az elektronikus ügyintézésre is képesek legyenek. Az elektronikus levelezésben pedig csatolmányokat is használjanak. Cél továbbá, hogy megfelelően, felelősen alkalmazzák a közösségi portálokat. A képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak a fogvatartottak.

Az oktatás haszna, hogy informatikai tudás birtokába jutnak a résztvevők, amely segíthet nekik a szabadulásukat követő visszailleszkedésben, elhelyezkedésben. A börtön vezetése ezért is tartja fontosnak a képzést, illetve szempont az is, hogy általa hasznosan tudják kitölteni a fogvatartottak szabadidejét.