Folyamatosan fertőtlenítenek a simontornyai óvodában

Simontornyán öt gyermeknek tartanak óvodai ügyeletet, és folyamatos a fertőtlenítés. Ozorán két óvónő az ebéd-, Nagykónyiban egy dajka a gyógyszerek kihordásában segít.

A simontornyai Vak Bottyán Óvodában öt gyermeknek tartanak ügyeletet – számolt be Csóka Anita, az intézmény vezetője. Az oviba száznyolc gyerek jár, normál esetben öt csoport van. Jelenleg tíz óvónő és öt dajka dolgozik.

Az intézmény épületébe zsilipes rendszerben lehet belépni. A szülő az ajtóban átadja a gyereket a felnőttnek. A gyerek ruhát vált, szappanos kézmosás és arcmosás következik, utána megy a csoportszobába. A szoba játékait minden délután fertőtleníti a dajka. Törölközőket naponta cserélnek a gyerekek számára, a felnőtt csak papírral töröl kezet.

Új takarítási rendet vezettek be. A járvány kezdetén az egész épületet átfertőtlenítették, a plafontól a padlóig, ahogy a csoportok játékeszközeit is. A dolgozók egy héten át kizárólag ezen dolgoztak. A fertőtlenítő gél használata minden dolgozónak kötelező. Az önkormányzat biztosított maszkot, kesztyűt, fertőtlenítő- és tisztítószert.

Most a közösségi oldal zárt csoportjain belül próbálják segíteni a szülőket: meséket, verseket, feladatlapokat küldenek nekik, melyek felhasználásához nyomtató nem szükséges. Barkácsötleteket is kapnak, amelyek megvalósítását képpel igazolhatják. Van, aki komolyan veszi, van, aki kevésbé. A kialakult helyzet pedagógusoknak és szülőknek egyaránt kihívást jelent. Az intézmény nem volt berendezkedve az online oktatásra, a kollégáktól gyors megújulást igényelt. De halad az óvoda az éves terveknek megfelelően.

Fenyő Andrea, a Nagykónyi Óvoda vezetője azt mondta, a szakmai munkát interneten végzik. A gyerekekkel a szülők fórumain keresztül tartják a kapcsolatot. Kétnaponta van óvodás online bejelentkezés a gyerekek érdekében, amelyet a szülők érhetnek el. Összesen harmincegy gyermek tartozik az óvodához, az élő bejelentkezésnek tizenhat-tizennyolc nézője szokott lenni, később százötven-százhatvan megtekintést is hoznak a videók. Fenyő Andrea azt is elárulta, hogy múlt héten csak délután tudott élőben bejelentkezni, mert az ő gyermeke is távoktatásban tanul, és délelőtt általában kell neki a számítógép. A Nagykónyi Óvoda munkatársai ugyanakkor foglalkoztató füzeteket, színezőket is visznek a gyerekeknek minden héten. Pici a falu, személyesen ismerik a családokat, napi kapcsolatban állnak velük.

Az óvodavezető képviselő-testületi tag lévén ebédhordással is foglalkozik most. A dajka pedig segít a gyógyszerkiszállításban, mert a patika csak fél napot van nyitva.

A konyhára vannak beosztva

Kovácsné Biczi Erika, az Ozora-Fürged-Magyarkeszi Községek Óvodafenntartó Társulásának intézményvezetője elmondta: az Ozorai Mesevár Óvodában két hétig ügyeletet tartottak, de mivel egyetlen gyerek vette igénybe, a polgármesterrel egyeztetve bezárták az ovit. Az ügyelet utolsó napja március 27-e volt. Az óvodai kollégák egy része most a konyhára van beosztva. Az intézményhez tartozik ugyanis a napközi konyha, ahol főznek a gyerekekre. Két óvónő pedig az Ozorai Polgárőr Egyesületnek segít a gyógyszerek kiváltásában és a bevásárlásban.

A szájmaszkot és a kesztyűt mindenki számára biztosítják az intézményben. Elkészültek a megfelelő dokumentumok is a rendkívüli munkavégzéshez. Az Oktatási Hivatal megküldte a beiratkozáshoz szükséges tennivalókat.

Az Ozorai Mesevár Óvoda gyermekférőhelyeinek maximális száma hetvenöt, általában hetven körül mozog a kihasználtság. Hat óvónője, három dajkája és két pedagógiai asszisztense van.