Gyerekparadicsommá vált a Babits környéke

Sok érdeklődőt vonzott a hétvégén a Háry János Mesefesztivál Szekszárdon. A programválaszték hatalmas volt.

A jó időt maga Rigócsőr király rendelte meg a hétvégére, a Grimm mese szereplőt pedig Horgász Dezső személyesítette meg, úgy is, mint a Háry János Mesefesztivál műsorvezetője. A kétnapos rendezvény jó hangulatban zajlott, kicsiknek és nagyobbaknak számtalan programot kínáltak. A rendező most is a Babits Mihály Kulturális Központ volt, de a városi rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához több intézmény, civil szervezet is csatlakozott.

A színpadi program Ács Rezső köszönőjével indult szombaton reggel, a hagyományoknak megfelelően a polgármester mesét olvasott, most a szalmaszál, a parázs meg a babaszem történetével ismerkedhetett meg a közönség. Ezt követően Pintér Dóra, a Három királyfi, három királylány mozgalom önkéntese és Koller Tamás, a Kolping iskola igazgatója Mocanasu Boglárkának adták át a szekszárdi vándorbölcsőt. Ő az a szerencsés kismama, akit a jelentkezők közül kisorsoltak. Elsőként várhatóan június végétől Áron nevű kisfia ring majd a bölcsőben.

A fesztivál előnye, hogy gyermekes családok körében népszerű előadók mellett teret biztosít helyi és környékbeli óvodásoknak, iskolásoknak, akik egyénileg, illetve csoportban állhatnak színpadra. Most is sok tehetséges gyerek mondott mesét, szerepelt előadásban.

Most is működött a cukorkaágyú, vásárosok kínálták portékáikat, de lehetett trambulinozni, gokartozni, aszfaltra rajzolni, Xbox-on játszani. A kézműves lehetőségek közül akadt, aki jelmezt, koronát készített, mások vízi tündért, békakirályt varrtak. Volt fényfestés, a civil cukrászdában pedig meg lehetett kóstolni például a Törpék kedvencét vagy Jancsi diétás sütijét.