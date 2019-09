Hangsúlyt helyeztek a biztonságra

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, valamint a Magyar Biztosítók Országos Szövetsége hívta életre a Biztonság Hete elnevezésű programot, amelyhez kapcsolódóan csütörtökön a PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola diákjainak szerveztek játékos foglalkozásokat.

A gyerekeknek Bótáné Kiss Gabriella rendőr alezredes, a Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára tartott előadást Hogyan közlekedjünk okosan címmel, a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre helyezve a hangsúlyt. Mint mondta, a főüzenet az volt, hogy mindenki épségben hazaérjen. Játékos feladatokkal is készültek a diákok számára, volt például kockakirakó, memóriajáték, és az úgynevezett részegszemüvegben azt is megtapasztalhatták a gyerekek, milyen nehéz a koncentráció, miközben pecáztak vagy éppen karikával dobtak célba. A látni és látszani fontosságára is felhívták a figyelmet, és ehhez is kapcsolódott az ajándék, amivel a gyerekek gazdagodtak, a hátizsákban ugyanis többek között fényvisszaverő eszközök lapultak.

A Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkatársai is bekapcsolódtak a programba, így a tűzmegelőzés terén is bővültek a gyerekek ismeretei. Boros Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a szervezők célja, hogy felhívják a fiatalok figyelmét az őket körülvevő veszélyekre, arra, hogy mit tehetnek azok megelőzése érdekében, hogy saját biztonságukért maguk is felelősek, valamint hogy a megelőzés eszközei beépüljenek a mindennapi gondolkodásukba. Egyebek mellett a veszélyességi szimbólumokat rejtő kirakóval várták a diákokat, akik a menekülőkámzsát is felpróbálhatták, de a legnagyobb sikere a kisméretű tűzoltó bevetési ruháknak és sisakoknak, illetve a tűzoltókat ábrázoló fotófalnak (borítóképünkön) volt.