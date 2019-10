Bojás Eszter határozott elképzelésekkel rendelkezik a zenéről

Bojás Eszter hétéves kora óta zenél, és kilencéves kora óta énekel, utóbbit autodidakta módon tanulta. Most egy ország ismerte meg.

Bojás Esztert egy ország ismerte meg, miután édesanyja a tudta nélkül benevezte az egyik hazai tehetségkutató show-műsorba, s bár eleinte még ódzkodott a dologtól, mostanra úgy érzi megérte. – Nem tudtam róla, de nem is bánom, mert nagyon jó élmény volt a válogató. Sok embert megismertem. Nem igazán követtem ezeket a műsorokat, és nem akartam, hogy így ismerjenek meg az emberek, de ha belegondolok, mégis így a legkönnyebb – mondta.

Eszternek komoly tervei vannak, céltudatos, bár jelenleg még nem döntötte el, mi is élvez prioritást. Jelenleg honvéd kadét képzésben vesz részt Szekszárdon. – Majd kiderül mi lesz, egyelőre most az iskolára figyelek, de ha választanom kellene a zene és a katonaság között, könnyen lehet, hogy előbbit választanám, az vonzóbb azért – mondta mosolyogva. Azt is közölte, hogy bár mindenféle zenét meghallgat, egyelőre nem szeretne populáris műfajokban alkotni, bár ez még változhat. – Most nagyon szeretem az amerikai rappet és az altert is, azon gondolkodunk, hogyan lehetne ezt a kettőt összevonni – számolt be izgalmas projektjéről.

Azt is megosztotta, hogy az adás óta több helyre hívják fellépni, aminek örül is. Az viszont furcsa számára, hogy megismerik az utcán, vagy éppen egy étteremben. – Budapesten édesapámmal betértünk egy étterembe, és a pincér megismert, aztán a számlát kihozva adott húsz százalék kedvezményt. Apuval csak néztünk, hogy ez tényleg megtörtént?! – nevetett.

A műsornak hála új embereket ismert meg, akikkel a jövőben akár még szövetkezhetnek is. – Többen beszéltük, hogy írhatnánk majd közösen zenéket, vagy meghívhatnánk egymást fellépésekre. Ez tök jó. Bár nem mindent vállalnék el, nem tetszhet minden – mondta.

Határozott elképzelései vannak a zeneipart és a médiát illetően is. Úgy gondolja, hogy a zenét csak úgy érdemes csinálni, ha tényleg csak arra fókuszálhat az ember, másképp fölösleges, valamint az is fontos szempont számára, hogy szeresse, amit csinál. – Ne csak az emberek szeressék, hanem én is. Ez szerintem fontos – mesélte. Azért is volt jó tapasztalat számára a tehetségkutató, mert betekintést nyert a színfalak mögé, láthatta, hogyan is készülnek el az ilyesfajta műsorok, és elmondása szerint, a válogató óta másképp tekint ezekre.