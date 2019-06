Hétfőig marad a kánikula, megnőtt az ájulásveszély

A hőhatás okozta eszméletvesztés adja a legtöbb feladatot a sürgősségi osztály dolgozóinak a Balassa kórházban. Ezt néhány jól ismert szabály betartásával sok esetben meg lehet előzni.

Nem volt nagyobb az átlagosnál a forgalom a megyei Balassa kórház sürgősségi osztályán az elmúlt napokban, gyakoribb azonban az átmeneti rosszullét, hőhatás okozta eszméletvesztés – tájékoztatott dr. Simon János osztályvezető főorvos. Nem mindenki tartja be ugyanis a jól ismert, gyakran ismételt tanácsokat, vagyis huzamosabb ideig tartózkodik a tűző napon, miközben fizikailag megerőltető tevékenységet végez, és legfőképpen nem fogyaszt elég folyadékot. A főorvos hangsúlyozta, a folyadékbevitel alatt elsősorban víz, esetleg gyümölcslé értendő, semmi esetre sem alkohol. Hőségben különösen a tömény italok okozhatnak gyorsan nagy bajt vízhajtó és tudatmódosító hatásuk miatt.

Dr. Simon János arra is felhívta a figyelmet, hogy aki rendszeresen vízhajtót szed, hamarabb kiszáradhat, ezért neki különösen ügyelnie kell arra, hogy eleget igyon. A keringési problémától szenvedőknek, magas vérnyomással küzdőknek érdemes a háziorvossal egyeztetni arról, szükség van-e a gyógyszer­adagolás módosítására. A főorvos emlékeztetett, hétvégék, nyaralások előtt elsőként a receptekről kell gondoskodnia azoknak, akik létfontosságú gyógyszereket szednek, mert ha arra kényszerülnek, hogy a sürgősségi osztályon írassák fel ezeket, előfordulhat, hogy akár hat-nyolc órát is várniuk kell. Simon János örömmel tette hozzá, hogy már a tavalyi évhez képest is javulás tapasztalható, vagyis egyre ritkábban veszik igénybe az emberek indokolatlanul a sürgősségi ellátást.

A kérdésre, hogy milyen tünetek esetén indokolt hozzájuk fordulni, vagy mentőt hívni, elmondta, ha eszméletvesztés történik, átmeneti zavartság érzékelhető, amikor – ha csak rövid ideig is – de nem lehet kapcsolatot teremteni valakivel, szükség van arra, hogy kórházban megvizsgálják, mert ez egy súlyosabb betegség előjele is lehet. Aki pedig a hőségben szédül, heves szívverést tapasztal, mielőbb keressen egy hűvös helyet, igyon, esetleg zuhanyozzon le. Ha ez megismétlődik, keresse fel a háziorvosát – tette hozzá.