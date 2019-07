Hívők és drukkerek együtt imádkoztak Livi gyógyulásáért

Gereben Lívia gyógyulásáért tartottak szentmisét pénteken este a szekszárdi belvárosi katolikus templomban. A leukémiával küzdő kosárlabdázó családjának megsegítésére adakozást is hirdettek, 440.290 forint gyűlt össze.

Július közepe és a nagy kánikula ellenére többszáz hívőt és kosárlabda szurkolót mozgatott meg a felhívás, hogy imádkozzanak együtt Gereben Lívia gyógyulásáért. Az eseményt Szabó Balázs, a szekszárdi Tesco igazgatója szervezte. A hipermarket vezetője régóta nagy szurkolója az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es csapatának, s tavaly ősszel tagja lett az egyesület elnökségének is. Őt is szíven ütötte a szezon lezárultával érkező hír, miszerint a kék-fehérek válogatott bedobójánál akut leukémiát diagnosztizáltak. Hívő keresztényként, templomba járó emberként felvette a kapcsolatot a belvárosi plébániával, s megkapta az engedélyt Petkó Tamás plébánostól, hogy az ő távollétében az ugyancsak KSC-drukker zombai plébános, Serbán Bálint és V. Kovács Ferenc atya segédlelkész celebrálásában, Rizner Dávid kántor és Tóth Károly zombai tanár közreműködésével szentmisét tartsanak Líviáért.

„Az orvosok megteszik a tőlük telhetőt, de a csodára valójában csak Isten képes. Isten az ember megteremtésével értéket hozott létre, amely értéket meg akar őrizni. Ha van hitünk, s közösen imádkozunk nagy beteg társunkért, akkor Isten csodát tehet” – mondta szent beszédében Serbán Bálint plébános. Hozzátette, nagy öröm számára, hogy ilyen sokan eljöttek imádkozni Lívia gyógyulásáért, akit ő is jól ismer a pályáról, mert amikor csak teheti, ott van a KSC hazai meccsein. Tudja, hogy Livi nagy küzdő a parketten, s éppen ezért biztos benne, hogy a civil életben is képes harcolni a céljaiért, így az egészsége helyreállításáért is.

A kezdeményezés híre eljutott dr. Udvardy György megyés püspökhöz is, aki nem tudott személyesen jelen lenni a misén, de levelet írt, amelyet V. Kovács Ferenc segédlelkész olvasott fel: „Kedves Lívia! Szomorú szívvel értesültem súlyos betegségéről. A Pécsi Egyházmegye püspökeként ezúton szeretném biztosítani Önt imádságaimról. Isten Jézusban átélte minden fájdalmunkat és félelmünket: „Ő a mi gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket hordozta” (Mt 8,17; Iz 53,4). Egészen közel akart kerülni hozzánk, így biztosak lehetünk benne, hogy velünk van, és a nehézségeink minden pillanatában együttérez. Hiszem, hogy Isten meghallgatja imáinkat, és a szívünkben levő vágyakat velünk együtt hordozza. A közösség imáihoz csatlakozva kérem a gondviselő Istent, hogy hallgassa meg könyörgéseinket, s árassza ki kegyelmeit Líviára. Imádkozom, hogy Isten, aki a test és a lélek orvosa, továbbra is áldásával kísérje életét, és megerősítse a hitben, töltse el erővel és békességgel. Kívánom, hogy az Úr jelenlétét megtapasztalva az Atya irgalmas szeretete adjon erőt a nehéz küzdelmekben. Imádságos szeretettel: Dr. Udvardy György”

A szentmisén gyűjtést is szerveztek a kosaras családjának támogatására, hiszen pedagógus szülei felfüggesztve munkájukat május eleje óta folyamatosan ott vannak lányuk mellett, így szükségük van az anyagi segítségre is. A KSC vezetői május végén Szabó György nemzetközi kosárlabda játékvezető temetése alkalmával már egyszer sikerrel mozgósítottak a gyűjtésre. Akkor azt kérték mindenkitől, aki részt vesz a temetésen, hogy csupán egy szál virágot hozzon a sírra, s a csokrokra, koszorúkra szánt pénzt ajánlják fel a Gereben-családnak. Akkor 649 ezer forint jött össze. Most a Hungária Takarék munkatársai Gáspár Csaba ügyvezető vezetésével 55 ezer forinttal együtt adták át azt az átlátszó műanyag urnát, amelyben a misén gyűjtöttek. Ehhez ráadásul még 81 ezer forint érkezett szerdától péntek estig a Tescóban, ahol szintén kihelyeztek egy adománygyűjtő-edényt. A mise után a sekrestyében tartott közös számolás során 440.290 forintot jegyezhettek fel a szervezők, illetve Szabó Noémi és Gergő. A KSC Szekszárd vezetői jövő héten juttatják el az összegyűlt támogatást Gerebenéknek.

A családtól kapott legutóbbi információ szerint Lívia túljutott a második kemoterápiás kezelésen, amelyet sokkal jobban bírt már a szervezete, mint az első alkalommal.

Van remény tehát a csodára, s minden imádság erősítheti ezt.