Hőségben a legfontosabb, hogy nagyon sok folyadékot igyunk

Mondhatni, katasztrofális a hőség. A szociális intézményekben dolgozóktól a minisztérium nagyobb odafigyelést kér. A munkaadóknak a szabadban dolgozókra fokozottabban oda kell figyelniük: félóránként védőitalt, óránként pedig öt-tíz perces pihenőidőt kell biztosítani. Az utazóknak a MÁV-Start ingyen ásványvizet oszt a riasz­tás ideje alatt 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon. A hőség idejére vonatkozó hasznos információkat lehet olvasni a katasztrófavédelmi igazgatóságok honlapjain, és ott megtalálható a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek országos listája is. Az ingyenes ivóvízlelőhelyek listája a Közkutak.hu oldalon olvasható.

Tolna megyében, elsősorban a városokban rendkívüli intézkedéseket tettek a hivatalok. Szekszárdon már korábban enyhébb fokú riasztás volt érvényben, ezért már napok óta működik a párakapu a Garay téren, a rendelőintézetnél és a Prométheusz-park környékén. Ivókutakat helyeztek el a Garay és a Béla király téren, valamint kettőt az Energiaparkban. Vannak kombinált, vagyis a kutyák számára is enyhülést nyújtó kutak a Rendelőintézet előtt, a Szent István téren, a névadó szobra mellett és a Bajcsy-Zsilinszky fasorban a Luther térnél. A vízmű lajtoskocsit üzemeltet, amelyből vizet kaphatnak a szomjazó járókelők, tájékoztatott Böröcz Máté, az önkormányzat kabinetvezetője.

Bonyhádon is párakaput helyeztek ki a város két frekventált helyén. Az egyik a városháza melletti területen, a lottózó mellett, a másik pedig a sétáló utca bejáratánál található A héten két alkalommal ásványvizet osztanak a járókelőknek enyhítendő a hőséget, mondta el Vizin Balázs, a város kommunikációs referense. Hozzátette, hogy a Bonycom Nkft. ásványvizet oszt a városban.

A Paksi Polgármesteri Hivatal tájékoztatója szerint a városban az alábbi intézményekben van lehetőség ballonos vízautomata használatra. A városházán hétfőtől péntekig 7.30-tól 16 óráig, a Városi Televízióban keddtől péntekig, 8 és 16 óra között, a Pákolitz István Városi Könyvtárban keddtől szombatig 8-tól 18 óráig. A Kincskereső Gyerekkönyvtár klimatizált helyiségében is keddtől szombatig ugyanezen időben érhető el a ballonos vízautomata. A Városi Múzeum-Deák ház, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig áll a szomjazók rendelkezésére is. A Paksi Gyógyászat Központ rendelőintézet épületében a rendelési időben, a Csengey Dénes Kulturális Központban pedig hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között vehető igénybe ez a vízszolgáltatás.

Az egyéni óvintézkedések meglehetősen kézenfekvőek, mégsem árt elismételni a legfontosabbakat. Aki teheti, ne menjen a napra 11 és 15 óra között. Fokozottan érzékenyek a hőségre a gyerekek és az idősek. Nem szabad elfeledkezni a nagyobb folyadékbevitelről sem. A folyadék azonban lehetőleg ne legyen más, mint tiszta víz. Bőrünket naptejjel kell védeni a leégés ellen. Aki teheti, töltsön több órát légkondicionált helyiségben és kerülje a megterhelő fizikai munkát. A betegekkel kapcsolatos speciális tudnivalókat célszerű a kezelőorvossal megbeszélni.

Hőségben a határban

Idén először érinti megyénket is a rendkívüli hőség. A mezőgazdaságban azonban ilyenkor is folyik a munka a földeken. Javában szedik az őszibarackot, a szilvát, a dinnyét a termelők és a jó pénzért munkát vállaló idénymunkások. Kihagyni napokat a meleg miatt nem lehet, hiszen az érési folyamatot nem lehet megállítani, sőt ilyen melegben a gyümölcs még gyorsabban érik. A szőlőben is van munka, a fürtök körüli levelezés folyik, és akinek vannak állatai, az még a lucerna kaszálásával, a széna begyűjtésével van elfoglalva.

Az előírás szerint megfelelő hőmérsékletű ivóvizet és rendszeres pihenőidőt kell biztosítaniuk a munkavállalóknak dolgozóik számára a hőséghullámok idején. Különösen a szabadban végzett fizikai tevékenységeknél kell figyelni a szabályozásra. Az ivóvíznek 14-16 Celsius-fokos hőmérsékletűnek kell lennie a higiénés követelmények betartása mellett, a munkaszervezésnél pedig rendszeres pihenőidőket kell beiktatni. Figyelni kell a munkavállalók cseréjére is, hogy felváltva, rövid ideig tartózkodjanak a tűző napon, illetve 11–15 óra között lehetőség szerint hűvösebb, árnyékos helyen dolgozzanak.

A munkavédelmi főosztály a munkaidőkeretben (például 12 órás beosztásban) dolgozóknál a hőségriasztás idején azt javasolja a munkaadóknak, hogy ütemezzék át a munka-pihenési rendet, illetve az érintett dolgozók számára alakítsanak ki gyakoribb és hosszabb pihenőidőket.

Mauthner Ilona