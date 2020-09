Huszonkilenc településen lesz ebzárlat hamarosan

Idén ősszel is sor kerül hazánkban a rókák veszettség elleni vakcinázására, amelyhez kapcsolódóan ezúttal is ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe az érintett térségekben. A csalétkek repülőgépes kihelyezése október 3. és 18. között zajlik majd megyénkben is. A rendszeres rókavakcinázás eredményeképpen hazánkban évek óta nem fordult elő veszettség. Tolna megyében a következő településeken rendelnek el ebzárlatot: Alsónána, Alsónyék, Aparhant, Báta, Bátaapáti, Bátaszék, Bogyiszló, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Decs, Fadd, Gerjen, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kismányok, Mőcsény, Mórágy, Nagymányok, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szálka, Szekszárd, Tolna, Váralja és Várdomb.

A veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó csalétkeket kisrepülőgépekről juttatják ki a kezelendő területekre a rókák természetes élőhelyein (elsősorban erdős, illetve mezőgazdasági területeken). A lakott, sűrűn beépített területekre nem helyeznek ki vakcinát.

Az állategészségügyi korlátozó intézkedések célja az, hogy a kijuttatott vakcinát ne a háziállatok vegyék fel, hanem a vadon élő ragadozók. A veszettség fő fenntartói a vörös rókák. A vakcinázási programra a betegség megelőzése érdekében van szükség, a veszettség ugyanis egyaránt veszélyezteti a vadon élő és a házi emlősállatokat, illetve az emberre is veszélyes. A vakcinázás fő célja a betegség háziállatokra terjedésének megakadályozása és az emberi fertőzések megelőzése.

Az immunizálási program eredményességét a Nébih ellen­őrzi a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával. Tapasztalataik szerint a vakcinázott területeken a rókák mintegy háromnegyede fogyasztotta el a csalétket, ennek köszönhetően ma már nagyon ritkán fordul elő a betegség hazánkban. Emberi megbetegedésre 25 éve nem volt példa.