Időutazás volt az oktatási bizottság ülése

Ahogy Murvai Árpád elnök fogalmazott, egyfajta időutazás volt a szekszárdi közgyűlés Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának (OKSI) pénteki ülése. Vissza kellett lépni februárig, hiszen a sportegyesületekkel akkor szakadt meg a párbeszéd, a sportkoncepció tervezete pedig a jövőnek szól.

A bizottság meghallgatta az Alisca Taekwondo Klub, a FÁKLYA Sport Egyesület, a Fitt anyuka, boldog baba SE, valamint a Szekszárdi Rádió Klub működéséről szóló beszámolót. Azt Murvai Árpád már egy korábbi nyilatkozatában is elmondta, és most is felmerült, hogy vannak olyan szervezetek, amelyeknek gondot jelent a megfelelő terem bérlése, valamint az utánpótlás megszervezése. A várhatóan szeptemberben más bizottságok és a közgyűlés által is tárgyalható majdani sportkoncepció pedig ezekre a kérdésekre is keresi a választ. Az elnök azt kérte tagtársaitól, valamint a szakosztályok vezetőitől is, hogy véleményezzék a tervezetet.

Tájékoztatást kaptak az OKSI tagok a szőlőhegyi óvoda bővítéséről és korszerűsítéséről. Mint elhangzott, a terv kész, és az engedélyeztetés következik. Korábban felmerült, hogy esetleg a kétszer hét gyermek fogadására alkalmas minibölcsődét egyszer tizennégy fősre kellene átalakíttatni, de ezt a verziót el kellett vetni.

A grémium tagjainak több kérdése is volt az élményfürdővel kapcsolatban, ezeket Malomsoki Krisztiánnak, a sportközpont ügyvezetőjének és Szabóné Tengerdi Mária fürdővezetőnek tehették fel. Murvai Árpád például arra volt kíváncsi, hogy a jegyek árképzése melyik rétegnek volt irritáló, illetve, hogy lehetett volna-e ezt jobban kommunikálni. Malomsoki Krisztián szerint nőtt a szekszárdiak aránya a strandon, az információáramlást pedig az idő hiánya nehezítette, azaz, hogy a július elsejei nyitás egy ideig kétséges volt. Zaják Rita megrázónak nevezte az áremelést, és olcsóbb délutáni jegyet és bérletet javasolt. Erről nem döntött a testület, de arról igen, hogy a központ vezetője fektessen nagyobb hangsúlyt a tájékoztatásra.

Megkerestük e témában Ács Rezső polgármestert is, aki változatlanul nehezményezi a drasztikus drágítást, és hogy sem az ő, sem a közgyűlés véleményét nem kérte ki az ügyvezető.

Borítóképünk archív felvétel!