Ilyen eddig még nem volt: fitnesz élő rockzenére

Új szabadidős műfaj született szombaton este Tolnán: a rockfitnesz. Állítólag ilyet korábban még senki nem csinált. A pozitív tapasztalatok alapján viszont úgy tűnik, nem valószínű, hogy ez volt az utolsó ilyen foglalkozás.

Az ötlet és a megvalósítás fele Müller Zsófiáé, aki fitneszinstruktor és személyi edző. Ő találta ki, hogy megszervez egy nagyszabású szabadtéri fitneszedzést rockzenére. A kivitelezés másik részét, azaz az élő zenét az Electric Soul együttes biztosította, amelynek vezetője történetesen Zsófi édesapja, Müller József.

A tökéletes kivitelezéshez ráadásul az is kapóra jött, hogy a Müller család otthonával szemben egy tökéletes helyszín is kínálkozott: a Squash és Szauna Club, amelynek vezetői is maximálisan támogatták az ötlet megvalósítását. És ha már minden ilyen szépen összejött, a szervezők még azt is kitalálták, hogy a Tolnai Háló Közalapítványt is felkérik a közreműködésre, amelynek aktivistáiban szintén lelkes partnerekre találtak.

A rockfitnesz pedig egyben jótékonysági rendezvénnyé is vált: az adományokat az alapítvány idős- és gyermekprogramokra fordítja majd.

Így történt, hogy szombat délután, miközben már hangoltak a zenészek, a lányok, asszonyok készülődtek az edzésre, a gyereke(i)ket különféle programok (kézműveskedés, csillámtetoválás, terápiás kutya) várták, a férfiak gyönyörködtek a látványban, a nagy melegben esetleg ihattak egy hideg sört.

Emellett egészséges süteményeket és limonádét lehetett kóstolni a Vagamary cukrászda jóvoltából.

Este héttől pedig „felrobbant” a squashklub előtti parkoló, megkezdődött a rockfitnesz, az AC/DC TNT című számával.

Az edzés mintegy ötven percig zajlott Müller Zsófi vezetésével, harminckét hölgy részvételével. Közben a zenekar azonos ritmusú, nonstop összeállításában számos nagy slágert elevenített fel. A nyújtás és a rockfitnesz a Maradj velem című Korál-dallal ért véget.

A kánikulai foglalkozásban enyhén meggyötört, kipirult arcok aztán gyorsan kisimultak. Némi frissítési szünet után az Electric Soul este tízig ismét megmozgatta a népet. De fitneszgyakorlatok helyett akkor már a tánclépések domináltak.