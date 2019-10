Ismertették, mi lehet az épületek sorsa

A gázrobbanással érintett épületek sorsáról egyeztettek ma statikusok, építőipari szakemberek, az önkormányzat és a bevont hatóságok munkatársai. Ennek eredményeiről Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a Péri és társa Mérnöki Iroda által készített terveket ismertették. Ez alapján a főfalakat oldalról három szinten alá kell dúcolni. Alulról felfelé haladva, szintenként bevédik a födémeket, egészen addig, ahol a robbanás történt. Ezt követően fentről lefelé haladva visszabontják a paneleket. Eztán kezdődhet a visszaépítés. A bontást és a helyreállítást az Alisca Bau vállalta.

Korcsmár István elmondta, hogy nagyon lassú és veszélyes munka vár a szakembereikre, ezért csak nagyon óvatosan és megfontoltan haladhatnak, nehézgépet nem lehet a munkálatokhoz használni. A szakember hozzátette: arra is felkészültek, hogy váratlan helyzetekkel is szembesülniük kell a munkavégzés során. Ám még mielőtt hozzákezdenének, az is kell, hogy a lakók kipakolják a bútoraikat, a berendezési tárgyaikat a szobákból. A részletekről tegnap este lakógyűlésen beszéltek a károsultakkal.

Szekszárdon a Herman Ottó utcában múlt héten szerdán történt gázrobbanás az egyik többszintes társasházban. Öten sérültek, közülük ketten súlyosan. Az eset miatt huszonkilenc lakás vált lakhatatlanná, és nyolcvan ember nem térhetett haza az otthonába. Ács Rezső polgármester kezdetektől az épületek megmentésében bízik.

