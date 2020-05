Itt az ideje átnézetni a klímaberendezéseket

Ideje gondoskodni a klíma karbantartásáról, a berendezések tisztításáról, mert a nem megfelelő klímakészülék magasabb fogyasztást eredményez. Bogáncs Viktor szakember lapunknak elmondta, hogy a megyében körülbelül a háztartások húsz-harminc százalékában található klímaberendezés. A karbantartási költség a berendezések állapotától függően átlagosan nyolcezer forint. A készülékek fogyasztásának költsége pedig körülbelül tizenkilenc forint óránként, amely a nyári melegben több lehet, ha nincsenek megfelelően karbantartva, tisztítva.

A berendezések nálunk is népszerűek, azonban még mindig vannak olyan tulajdonosok, akik nem ismerik teljes mértékben a működésüket, szolgáltatásaikat, leginkább csak a be- és kikapcsoló gombot, valamint a hőmérséklet beállításának gombjait használják.

– A klíma helyes használata a külső hőmérséklettől függ, mindössze hat-nyolc fokkal szabad hidegebbre állítani a házban, lakásban, mint amennyi a kinti hőmérséklet. Klímavásárlásnál jól kell tudni választani kivitelezőt, hogy segítsen a legoptimálisabb gép megtalálásában. A készüléknek az adott terület méretéhez kell igazodnia, sem kisebb, sem nagyobb teljesítményű nem ajánlott – mondta Bogáncs Viktor, hozzátéve, a klímaberendezés tulajdonosok körülbelül negyede fűtésre is használja a készüléket, leginkább hidegebb tavaszi, őszi napokon.

A berendezés erre azért előnyös, mert nem kell terveztetni, gyors a beszerelési ideje, akár távolról, wifimóddal is üzemeltethető, és a helyiségbe perceken belül akár hatvan fokot is képes a légtérbe fújni. A szakemberek téli fűtésre is ajánlják.

– A gázzal fűtés egy ötven négyzetméteres épületben körülbelül tizenkét ezer forint, míg klímával ötezer forint körüli összeg. Ez még csak most kerül a köztudatba, de már sokan klímával fűtenek, mert spórolnak vele és kényelmes is – tette hozzá.

Mint ismert, a berendezések szintén megfelelőek pollen, baktérium, pára elszívására is, erről és egyéb kedvező hatásokról érdemes érdeklődni a szakembereknél, hiszen a járványos időszakban a lakások, házak fertőtlenítése, a jó közérzet különösen fontossá vált.

