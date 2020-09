Kalandra vár a tolnai játszóház

A járványhelyzet elmúltával izgalmas kalandokra várja az érdeklődőket a tolnai játszóház és szabadidőpark. A csütörtökön átadott létesítmény egyedülálló a környéken. A főpróba sikere alapján várhatóan igen népszerű lesz a fiatalok körében.

A tolnai MAG-Ház szomszédságában levő, most átadott játszóház az utolsó olyan önkormányzati tulajdonban levő épület volt az egykori tolnai laktanyában, amelyet még nem újítottak fel és nem alakítottak át polgári célokra. Az egykor lóistállóként működő, helyi védettség alatt álló, patinás, de évtizedek óta nem használt, leromlott állapotú ingatlan eredeti külső homlokzatát igyekeztek megőrizni, azon alig módosítottak a felújítás során. Belül annál nagyobb a változás. A mintegy 600 négyzetméteres épületben több, különféle tematikájú termet alakítottak ki. A kiszolgáló egységek mellett a két nagyterem egyikében emeletes „kalandpark” várja a gyerekeket, beépített játékokkal, ez a leglátványosabb attrakció az épületben. A másik nagyterem egyik oldalán különféle játékok – csocsó, léghoki, interaktív játékfal, reflexjáték, interaktív asztal – sorakoznak, a másik oldalon pedig a legkisebbeknek rendeztek be játszóhelyeket. Van még két Xbox-terem, valamint egy kávéházként üzemelő egység is, ami kisebb rendezvények, pl. születésnapok lebonyolítására is alkalmas. Az udvaron KRESZ-táblákkal ellátott, aszfaltos gokart pálya (pedálos gyerekjárművekkel) várja a közönséget.

Ilyen felszereltségű játszóház nincs a környező településeken, a hely a hozzáértők szerint várhatóan igen népszerű lesz nem csak Tolnán, hanem regionális szinten is. Mindezt a kisiskolások zajos csütörtöki „főpróbája” is alátámasztotta.

Egyébként nemcsak az elkészült létesítmény lett „kalandos”, de maga a beruházás is az volt egy kicsit. A tolnai önkormányzat 2017 őszén nyert el mintegy 300 millió forintos TOP-pályázati támogatást a projektre. Az általános építőipari drágulás miatt azonban a beruházás jóval többe került a tervezettnél. A TOP-forráson felüli, mintegy 100 millió forintnyi hiányzó összeget részben a Pénzügyminisztérium által megítélt hetvenmilliós többlettámogatásból, részben a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól elnyert harmincmillió forintos pályázati támogatásból fedezték. A kivitelező a sióagárdi HGT Invest Kft. volt.

A játszóház a bébi korosztálytól a fiatal felnőttekig várja majd az érdeklődőket. Az üzemeltetés a Tolnai Intézményműködtető Központ feladata. A jelenlegi vírushelyzet miatt a létesítményt egyelőre nem nyitják meg. Ahogy azonban Appelshoffer Ágnes is fogalmazott, amint a járványveszély elmúlik, a nagyközönség azonnal birtokba veheti a játszóházat.