Keddtől tanulnak, osztályozás is lesz

A gyerekeknek hétfőn még úgy tűnhetett, mintha kitört volna a szünet. Ám ennek kedden vége, a tantestületek ugyanis kiötölték, keddtől miként folytatódik a tanítás.

A virtuális oktatás számunkra azt jelenti, hogy a normál órarend szerint folyik a tanulás – mondta Boda Zoltán, a bogyiszlói iskola igazgatója. – Minden nap este hat óráig az osztályfőnökök feltöltik a másnapi tananyagot arra a közösségi platformra, levelezési csoportba, amelyet az osztályba járó gyerekek szülei egyébként is használnak. A hozzánk járó tanulók kilencvenöt százaléka rendelkezik internetes eléréssel, a többiek pedig a portán papíron vehetik át a napi penzumot – tette hozzá. Az a pedagógus, amelynek éppen órája lenne, virtuálisan el is érhető, kérdezni lehet tőle. Határidők lesznek, ezeket be kell tartani, két hetente pedig osztályozás is lesz a tervek szerint.

A lényeg tehát az, hogy ne essünk szét. A pedagógusok azt javasolják, hogy legyen napirend. Nagyon fontos az odafigyelés, a fegyelem és a szorgalom. Nem maradhat el a feladatok megoldása, a kijelölt anyagrészek többszöri elolvasása. Bizonyos feladatokat, kérdéssorokat be kell fényképezni, és e-mailen kell elküldeni a tanítóknak, tanároknak. Az általunk megkérdezett pedagógusok mindegyike nemcsak az egyébként használatos könyvekből és munkafüzetekből dolgoztat majd, hanem hasznos internetes linkeket, videókat is ajánl a gyerekeknek és szüleiknek. A nagyobbaknak a Magyar Televízió M5 csatornája is a segítségükre lesz.

Tanulni, haladni ráadásul nem csupán az általános és középiskolákban kell majd, hanem például a művészeti tagintézményekben is. Ennek mikéntjéről, részleteiről a tanárok szintén tantestületi megbeszéléseken döntenek.

Annyi már most látszik, sok múlik majd a pedagógusok kreativitásán, de úgy tűnik, ötletekből szerencsére nincs hiány. Több helyen lesznek webkamerás órák, és olyan is, hogy a tanító, tanár előre felveszi egy anyagrész magyarázatát, és elküldi tanulóinak.

Az iskolákban maradt tankönyvekért, munkafüzetekért a szülők mehetnek be az iskolákba. A megye intézményeiben, Bonyhádon ugyanúgy, mint Szekszárdon, ezt úgy oldják meg, hogy minden osztály kap egy időpontot, így el lehet kerülni a tumultust. De nemcsak a füzetek, könyvek kerülnek haza, hanem a tornazsákok, rajzfelszerelések is. Az iskolák ugyanis nagy valószínűség szerint nem egy-két hétre, hanem hosszabb időre zárnak be.