Kidolgozzák a biztonságos működés feltételeit

Nehéz időszak elé nézünk újra, keddtől rendkívüli jogi helyzet lépett életbe, kezdte hagyományos, péntek délelőtti hétösszefoglaló sajtótájékoztatóját Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Ez azt jelenti folytatta, hogy a következő hónapokban, míg ez a rendkívüli helyzet tart, a polgármester joga, feladata, sőt kötelessége gyakorolni a közgyűlés feladatait.

Ács Rezső beszélt arról, hogy a vírus okozta vészhelyzetre felkészültek, a tavasszal kialakított rendszer jól működött. Az egészség megóvása, a fertőzés terjedésének, terjesztésének megakadályozására megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszerrel rendelkeznek. A hivatalokba, intézményekbe, középületekbe belépéskor már lázméréssel ellenőrzik az emberek esetleges fertőzöttségét, és, mert már tavasszal-nyáron gyakorlatot szereztek az otthoni munka, a home office terén is, ösztönzik az alkalmazottakat arra, hogy ha tehetik, otthonukban dolgozzanak. Akik pedig ügyeiket eddig a polgármesteri hivatalban személyesen intézték, azt az ügyfélkapun keresztül online tegyék, így is csökkentve a személyes találkozások számát, mérsékelve a koronavírus terjedésének lehetőségét.

A piacot is működtető Vagyonkezelő Kft-t és a sportközpontot is arra kérte, dolgozzák ki, hogy a piac, illetve a vásár hogyan fog biztonságosan működni, miként ellenőrzik a maszk viselését, teremtik meg a kézfertőtlenítést, illetve a sporteseményeknél hogyan vigyáznak az emberek egészségére.

Beszélt Ács Rezső arról is, hogy ingyenessé vált a parkolás a városban, ezért a megváltott bérleteket a tavaszi, és a most kezdődő rendkívüli helyzet idejével meghosszabbítják, így az éves bérlet a jövő év első hónapjaiban is érvényes lesz.

Automatikusan meghosszabbodnak szociális segélyek is. Ha eredetileg lejárnának közben, érvényesek maradnak a rendkívüli időszak végéig, s csak majd azt követően kell bejönni a hivatalba meghosszabbítani.

Szólt a gazdaságról is. Sorra kerül az alvó beruházások beindítása, így a zöld város program, a Baka, majd a Dienes iskola felújítása, s szerepel a programban a helyi vállalkozások segítése is.

Az iskolákról szólva a polgármester megemlítette, hogy Szekszárdon a KLIK adatai szerint az általuk fenntartott intézményekben 2834 tanuló közül kettő, a 362 pedagógus közül pedig öt bizonyult a hivatalos nyilvántartás szerint vírussal fertőzöttnek. Ez különösen indokolttá teszi az elővigyázatosságot, bár eddig sem osztály, sem csoport működését nem kellett felfüggeszteni.

A város legnagyobb általános iskolájában, a Baka iskolában bevezetett intézkedésekről az iskola igazgatóhelyettese, Pál Tibor beszélt. Elmondta, reggel a gyerekek az intézménybe két ajtón jöhetnek be, egyiken az alsósok, másikon a felsőbb osztályokba járók. Mindenkinél kötelező a kézfertőtlenítés, majd megmérik a tanulók lázát. Ezt egyszerűbbé, gyorsabbá teszik a napokban megkapott fali lázmérők, ezek elé kell állni, vagy a csuklót oda tenni, s a készülék azonnal jelez, ha valaki lázas. A maszk használata is mindenkinek kötelező az iskolában, kivéve, ha az osztályban vannak. Az ebédelésnél pedig egymástól megfelelő távolságban ülnek a diákok.

Az igazgatóhelyettes a hamarosan kezdődő energetikai korszerűsítéséről is szólt. A munkát végzők egy külön bejáraton jutnak az iskolába, s nem találkoznak a tanulókkal.