Kiégés: népbetegség, de lehet tenni ellene

A ma már népbetegségnek számító kiégés (Burnuot) volt a témája a Tolnai Családsegítő Központ idei szakmai napjának. A hatalmas érdeklődéssel kísért programon dr. Barna Györgyi, tolnai vezető háziorvos és Velez Csaba pszichológus, kiégés szakértő tartottak színvonalas, egyben szórakoztató előadásokat.

A kiégés fizikai, érzelmi, mentális kimerülést jelent, amely sokáig tartó érzelmi megterhelés, folyamatos stressz hatására jön létre. Korábban főként a segítő szakmákban dolgozók voltak veszélyeztetettek (pedagógusok, egészségügyi és szociális területen dolgozók). Ma már szinte bárkinél jelentkezhet, akár gyereknevelésnél, vagy párkapcsolatban is. A legjellemzőbb tünetek közt van a folyamatos feszültség, a fáradságérzés, az alvászavar, a pszichoszomatikus betegségek. A kiégést jelzi a cinizmus, a személyes kapcsolatok romlása, a „nincs szünet” érzés (mókuskerék), az elzárkózás, az apátia. Gyakori ok a munkahelyi túlterheltség, az elismerés hiánya, de a személyiség típusa is. Minél empatikusabb valaki, annál könnyebben ég ki.

A Burnout nem azonos a depresszióval, bár a tünetek zömmel egyeznek. Ám a kiégés a munkától terjed a magánélet felé, a depressziónál fordítva. A depressziónál gyógyszeres kezelés is kell, míg a kiégés tablettákkal nem gyógyítható. A kezelési lehetőségek közé tartozik – akár megelőzésként – a rendszeres, de nem túlzásba vitt mozgás, a minőségi időtöltés barátokkal, a rekreáció, a kétkezi hobbi-munka, a humor, a stresszoldó technikák és a túl nagy vállalásokra való „nemet mondás” megtanulása.

Várható, hogy a kiégést hamarosan idehaza is hivatalosan betegséggé nyilvánítják. Nyugaton néhány éve már több hónapos betegszabadságra is küldhetik a Burnout-betegeket.