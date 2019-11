Konyhaművészeti finomságok várták a fáradt felvonulókat

Színek, ízek és gyermekmosolyok tették emlékezetessé az aparhanti iskola Márton-napi ünnepségét. Amreinné Vargyas Orsolya szervező pedagógus elmondta, hogy példás összefogás jellemezte a rendezvényt. A szülők is kivették részüket az ünnepi asztal megterítéséhez szükséges eszközök beszerzéséből, az ételek alapanyagainak megvásárlásából, a vendégek fogadásából.

Az iskola a jeles napra nemcsak a hagyományhoz kapcsolódó díszeket készített és alkalomhoz illő műsort mutatott be, hanem tökfaragó és lampionkészítő versenyt is meghirdetett. A zsűri negyvenkét alkotást értékelt. Maga a rendezvény, melyen nagy számban megjelentek a helybeliek is, az óvodások verseivel, dalaival kezdődött, ezt követte az iskolások műsora. A lampionkészítés eredményhirdetése után a faluba indultak a lámpás felvonulók. A menet mintegy fél óra elteltével érkezett vissza az iskolába, ahol már terített asztalok kínálták finomságaikat. A lakomán nagy keletje volt a sült libahúsnak, a ludaskásának, a libamájnak, de a libazsíros kenyérnek is. Az ételsor, lelkes támogatóknak köszönhetően desszerttel zárult.