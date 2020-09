Koronavírusos lett három bonyhádi diák

Covid vírust mutatott ki a vizsgálat a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium három diákjánál. Emiatt – a járványügyi protokoll és a Népegészségügyi Hivatal határozatának megfelelően – a 10. C., a 11. C. és a 12. C. osztály szeptember 17-ig online folytatja tanulmányait. A karantén utáni első tanítási napjuk szeptember 18-a.

Megkerestük az intézmény vezetőjét néhány részlet ügyében, Andorka Gábor igazgató készséggel adott tájékoztatást. – A három diák egészségügyi szempontból változást észlelt önmagán – mondta el lapunknak az igazgató. – Büszkék vagyunk arra, hogy időben, azonnal felelősen cselekedtek és beutaltatták magukat az orvosi rendszerbe. Ott gyanújuk beigazolódott, mindannyiuk esetében kimutatták a vírusfertőzést. Az iskolát nem látogathatták, és ezzel együtt megtettük a szükséges intézkedéseket. Andorka Gábor hozzátette, hogy a három érintett fiatal helybeli lakos, ugyanolyan diákok, mint a többiek. Ami ebben az esetben azt jelenti, hogy hasonló körben mozogtak, mint iskolatársaik. Külföldi (tanulmány)utakon sem jártak mostanában. – A gimnázium közössége a fertőzés szóló hírt higgadtan, fegyelmezetten, a pánik legcsekélyebb jele nélkül fogadta – adott intézményi helyzetképet az igazgató. – Abszolút izolált esetekről van szó, komolyabb aggodalomra nincs ok, de ezzel együtt természetesen útjára indítottuk a biztonsági protokollt. A munka normál mederben folytatódik, annyi változtatással, hogy a már említett három osztály tanulói – mintegy kilencven fiatalról van szó – online módon sajátítják el a tananyagot. Ehhez minden technikai és személyi feltételt biztosítunk. Haramia Virág egyike a kilencven távoktatáson résztvevő fiatalnak. A 11. C. osztályos diák, akárcsak a többi tanuló, tudta, hogy osztálytársának hőemelkedése volt. – Ám mindössze egy szokványos megfázásra gyanakodtunk – közölte Virág. – Azután pozitív lett a Covid tesztje… Tanáraink csütörtökön a harmadik óra után közölték velünk, hogy haza kell mennünk, így is tettünk. Amit én sajnálok, mert sokkal jobb iskolában lenni, mint otthon ülni. Be kellett zárni nemrég a szállodát Augusztus elején egy bonyhádi cég dolgozója is koronavírusos lett. Egyébként nem helybeli, hanem mecseknádasdi lakosról van szó. A cég vezetője lapunknak akkor elmondta, hogy hatósági karanténba került ötvenkét munkatársuk, akiknél elvégezték az ilyenkor szükséges tesztet. A karantén lejárta után az újabb teszt mindenkinél negatív lett. Bár hírek terjedtek el a cég bezárásáról, ez nem történt meg, mindössze az ötvenkét dolgozót kellett átmenetileg nélkülözni. Pakson az Erzsébet Nagy Szállodát kellett bezárni nemrégiben, miután egy augusztus végi lakodalom egyik vendégéről másnap kiderült, hogy koronavírussal fertőzött. Dr. Kovács Antal, a szállodát fenntartó Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója akkor úgy nyilatkozott, hogy a szokásos protokoll szerint az összes kontakt hatósági karanténba került, így az eseményen résztvevő személyzet is, illetve elkezdték az épület fertőtlenítését. A szálloda honlapja szerint szeptember 13-ig tartanak zárva. Borítóképünk illusztráció