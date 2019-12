Közös, családi éneklést honosít meg a Ringató-módszer

A Ringató a kodályi elvekre épülő zenei nevelési módszer, amely kisgyermekes családoknak szól. Kodály Zoltán arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt felelte: kilenc hónappal a születése előtt. A Ringató nem a gyerekeket akarja motiválni, hanem a felnőtteket. Kedvébresztés, bátorítás a szülők számára a közös énekléshez, a közös játékhoz. Családi szertartásokra szeretné rávenni a családtagokat, azt szeretné, hogy édesapa, édesanya, nagyszülő is énekeljen. A gyerekek erre jobban emlékeznek, mint ha CD-t tennének be nekik, jelentette ki az előadó.

Gállné Gróh Ilona a közönséget is közös dalolásra bírta, a Kis kece lányomat énekeltette el. A kece kecsest, karcsút, fiatalt jelent, tudtuk meg tőle. A Kis kece lányom Tolna megyei népdal. Kodály is fontosnak tartotta, hogy saját néphagyományból táplálkozzunk.

A Ringató több évtizedes múltra tekint vissza. Tévék keresték fel őket, Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja újságírója is írt róluk, árulta el Gállné Gróh Ilona, aki eredetileg énektanár, karvezető volt. A Ringató különlegességnek, egyedinek számított.

Sok jó zenész csatlakozott, aminek köszönhetően tanfolyam, könyvek, rendezvények jöttek létre. Ma már kétszáz városban működik Ringató. Gállné Gróh Ilona 2004-ben kezdett Budapesten is Ringatókat tartani, 2006-tól szervez tanfolyamot, és már száznegyvennél több tanítványa van a Kárpát-medencében. A magyar dalnak sokkal erősebb hatása van a határon túl, állapította meg.

A Ringatónak nem minden képviselője énektanár, még csak nem is mindenki pedagógus, de rátermettség kell hozzá. Közvetlenül, tisztán, őszintén kell átadni a szépséget. Grász-Szily Boglárka Szekszárdon tart foglalkozásokat.

Kobozzal adott ízelőt a lány

Gállné Gróh Ilona lánya, Gáll Viktória Emese zenész, meseszerző vezette a Ringató bemutató foglalkozását, hangszerrel és számos énekkel, köztük altatódalok, népdalok és mondókák is bőven voltak A körülbelül huszonöt kisgyermekes szülő 16 órakor érkezett, és heveredett le az 52-es számú előadóterem nagy szőnyegére. Gáll Viktória Emese kánont is kezdeményezett, valamint az édesanyákat és az édesapákat külön is megénekeltette. Némelyik dal történetéről is megosztott ismereteket. Elhangzott a Beli buba kezdetű, a Szérű mellett sudár fa, a Tente baba, tente, a Mikor Szűz Mária kis fiának, a Nagy a hó Weöres Sándortól, az Áspis, kerekes, az Így törik a diót, a Hej, Vargáné káposztát főz, az Így lovagolnak a hölgyek, az Egerem, bogaram, a Hej, Gyula, Gyula, Gyula, a Komáromi kisleány és az Este van már, nyolc óra. A program a Család Akadémia keretében zajlott, amely rendezvénysorozat szakmai vezetője dr. habil Kurucz Rózsa tanárnő, dékáni megbízott.