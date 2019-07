Látványosan fejlődött Báta, sok volt a jelentős beruházás

Ünnep volt Bátán július 6-án. Nem csak a már hagyományos keszegfesztiválnak adott helyet a település, hanem két nagyobb beruházást is avattak. A szolgáltatóház turisztikai pályázatban elkészült három épülete és a belterületi csapadékvíz-elvezetés ünnepélyes átadása is megtörtént. Az elmúlt hét évben egymást érték a fejlesztések.

Felsorolni is hosszú, mennyi pályázatot nyert, majd a beruházásokat sorra megvalósította a település vezetése. Huszárné Lukács Rozália polgármester arra vállalkozott, hogy időrendi sorrendben összegyűjti, az elmúlt hét évben mennyit fejlődött a település.

Rendelő, egészségház

Pályázati támogatásokkal és hozzá az önkormányzati önerővel sikerült elkészíteni a településközpont közvetlen közelében, a művelődési ház mellett az ifjúsági és turisztikai parkot, a Nagyszigeten pedig a rendezvényteret. Megtörtént a Hunyadi utca teljes útépítése, mely a Szent Vér templomhoz vezető út is egyben.

A csapadékvíz-elvezetés II. üteme 2014-ben készült el, ez az újvárosi rész belvizes területeinek vízelvezetését biztosítja, s ehhez kapcsolódott a most átadott III. ütem. Mindkét csapadékvíz-elvezető rendszer befogadója a Hajmás patak, amelynek rendezése ugyanekkor készült. Mindkét területről nagyobb esőzéseknél a Hajmás patak a befogadó. A vízelvezető árkok kivitelezésekor minden házhoz elkészültek a kapubejáró hidak. Az elkészült csapadékvíz-elvezetés III. üteme és a turisztikai pályázat július 6. napján megtartott zárórendezvényein a szalagot a polgármester Horváth Istvánnal, a térség országgyűlési képviselőjével együtt vágta át.

Önerőből készült el a 300 adagos konyha, amely ma Bátai Ízek Konyhája néven önálló költségvetési szervként működik. Szintén önerőből történt az orvosi rendelő felújítása és teljes bebútorozása. A régi orvosi lakásból alakították ki az öregek napközi otthonát, amely reggel 8 és délután 4 óra között fogadja az időseket. Az épületben az iroda mellett van pihenőszoba, nappali, konyha. Az idősek napközi otthonában az étkeztetést a Bátai Ízek Konyhája biztosítja.

Az önkormányzat szolgáltatóegységként üzemelteti a központi üzletházat, amelyben büfé, virág- és ajándékbolt, valamint az Ezer apró cikk bolt kap helyet. Mindhárom szolgáltatóegység az önkormányzat vállalkozási tevékenysége keretében működik.

Szintén a vállalkozás része az Édes Sziget cukrászda, amely a Bátai Ízek Konyhája melletti étteremben működik. A cukrászda süteményeit is a Bátai Ízek Konyhája biztosítja.

Az adósságrendezésben nem részesült önkormányzatok pályázatán nyert összegből (önerő hozzáadásával) elkészült az egészségház felújítása. Ebben az épületben kapott helyet a védőnői szolgálat, a gyermekorvosi rendelő, illetve a fizikoterápiás kezelőszoba és a fogorvosi rendelő. Mindkét helyiség elkészült, a közeljövőben megkezdhetik a működésüket.

Gyakorlati gazdálkodás

Pár éve elkészült az iskolások részére a Technika Ház, amelyben tankonyha, politechnikai szoba és varróműhely is működik, ahol megtanulhatják és elsajátíthatják a diákok a mindennapi életvitelhez szükséges gyakorlati ismereteket.

Három éve indult a Szekszárdi Tankerületi Központ jóváhagyásával az úgynevezett Komplex Instrukciós Program (KIP) széleskörű összefogással, amelyben civil szervezetek, az önkormányzat, a Szekszárdi Tankerületi Központ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is részt vett. A program mottója: Mindenki jó valamiben! A program három eleme: a logikaitáblajáték-program, a generációk közötti együttműködés programja és a gyerekek közötti státuszkülönbségeket kezelve együttműködésre tanító program.

A falu vezetése hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a Szekszárdi Tankerületi Központtal, amely további oktatási programokat társított a Komplex Instrukciós Program mellé. A KIP keretében folyó munkát a bátai képviselő-testület és az iskola diákönkormányzata évente kétszer együttes ülésen értékeli. A Komplex Instrukciós Program bevezetése minden bizonnyal meghatározza az iskola jövőjét.

Az óvoda épületében hoztak létre egy 12 férőhelyes bölcsődét, ami nagy segítség a fiatal szülőknek. A Magyar Falu Programban megjelent óvodafelújítási, valamint külön a bölcsőde kialakítására kiírt pályázat készítése folyamatban van, mert a bölcsődei ellátás olyan népszerűségnek örvend, hogy további bővítésre van szükség. A férőhelybővítés keretében – a tervek szerint – a bölcsőde új épületbe költözik, míg az épületben így felszabaduló helyeket az óvoda hasznosítja.

Turisztikai fejlesztés halászcsárdával

A hagyományairól, népszokásairól, természeti környezetéről híres falut szívesen keresik fel a turisták. A község vezetése is nagy lehetőséget lát az ökoturizmusban, a horgászturizmusban, a vadászturizmusban, a vallásturizmusban és a falusi vendéglátásban. A meglévő vendégházak biztosítják az idelátogató turisták elszállásolását.

A turisztikai pályázat három épületegyüttest is érint, az egyik az Ófalu (az Alszög) része, a Holt-Duna melletti Ökoturisztikai és Horgászcentrum, amely a horgászoknak és az idelátogató aktív turistáknak biztosít pihenési, kikapcsolódási lehetőséget és szolgáltatásokat.

A második épület a vallási turizmushoz kapcsolódik, amely az ide ékező zarándokok pihenőhelye parkolási lehetőséggel. A turisztikai pályázat legmeghatározóbb épülete a turisztikai szolgáltatóház, melynek a Fő utcára néző helyisége a Turisztikai Információs Iroda. Az épületbe költözik át jelenlegi helyéről a Virág- és Ajándékbolt, továbbá itt nyílik meg a Halászcsárda, amely halászlével, vad­ételekkel és helyi gasztronómiai specialitásokkal várja a látogatókat.

Kamerák és buszmegállók

Az önkormányzat üzemelteti azt a szociális jelzőrendszert, mely több idős, beteg emberhez van bekötve. Elöregedett a település, igény is van bőven arra, hogy a rászoruló idősek érezzék, nincsenek egyedül. A szociális jelzőrendszer éjjel-nappal ügyeleti rendszerben működik, és harminc idős embert köt össze a központtal, azaz az idősek napközi otthonával. A figyelőrendszer (pánikgombbal) biztonságot ad azoknak, akik egyedül élnek és betegek.

A közbiztonságot szolgálja az a 15 kamerából álló rendszer is, mely a legforgalmasabb helyeken van felszerelve. A közvilágítást LED-esre cserélték, egyrészt olcsóbb a fenntartásuk, másrészt több helyre jutott belőlük. Három modern buszmegállót is kialakított az önkormányzat, ebből kettőt az 56-os főút mellett, LED-es világítással, egyet pedig a falu központjában.

Ismét Bátáé a Holt-Duna

A horgászok nagy örömére három éve sikerült visszacsatolni Tolna Megyéhez a Bátai Holt-Dunát, amelyet a MOHOSZ-tól (Magyar Országos Horgász Szövetség) a 170 taggal rendelkező Bátai Horgász Egyesület kapott meg üzemeltetésre, és vált ezzel közel 100 hektár vízfelület halgazdálkodási kezelőjévé. A tervek szerint az árvízvédelmi gát megépülése után az Ökoturisztikai és Horgászcentrumnál egy nagy stéget építenek csónakkikötővel.

Büszke a falu a négy éve épült Millenniumi Parkra is, ahol az erdélyi testvértelepüléstől, Árkostól kapott kopjafa áll, mely hirdeti Báta ezeréves történetét, tanulságul szolgálva az utókor számára ezzel a mondattal: „Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.”

Ötödik éve már, hogy bérletes színházi előadásoknak ad helyet a helyi művelődési ház. Budapestről érkező művészeket hív meg rendszeresen a település, népszerű színműveket mutatnak be. A telt házas előadásokat nemcsak a faluból, de a környező településekről is látogatják. Ugyancsak a művelődési ház ad helyet báloknak, konferenciáknak, lakodalmaknak és minden nagyobb rendezvénynek.

Bátán 1750 ember él, az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Több család él a mezőgazdaságból, földet művel, szőlőt termel, állatokat tart.

Sportpark épül a játszótér mellett, idén elkészül a termelői piac is

A fejlődés nem áll meg, a következő évekre is maradtak bőven tervek. A Sík utca elején lévő játszótér melletti területen készül a sportpark. Ugyancsak a tervek között szerepel egy új helyen a bölcsőde kialakítása, amennyiben az önkormányzat sikeresen szerepelne a Magyar Falu pályázaton. Az épület már megvan, de át kell alakítani, a bölcsőde jelenlegi helyével pedig az óvoda területe bővülne.

A termelői piac megvalósítása már előrébb tart, mégpedig azért, mert a költségekhez szükséges összeget egy nyertes pályázat biztosítja. Ennek köszönhetően augusztus végén várhatóan már a kivitelezés is megkezdődhet, mondta Huszárné Lukács Rozália polgármester. A termelői piac területén büfé, szociális blokk és parkoló is készül. A tervek között szerepel egy bentlakásos öregek napközi otthona is, mely a következő öt évben készülne el. Elkészültek a kiviteli tervei az elsőfokú árvízvédelmi mobilgátnak is, amely a szivattyúteleptől a Bödei partfal bekötéséig megvédi az Ófalut.

Borítóképünkön a csapadékvíz-elvezető rendszer ünnepélyes átadása.