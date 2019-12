Minden évben a véradók napja környékén köszöntik azokat, akik többszörös véradók. Kostyálné dr. Kovács Klára háziorvos, aki a bátaszéki véradó mozgalom egyik vezetője, elmondta, nagy feladatot jelent számukra, hogyan tudnák a fiatalokat is bevonni a véradásba. Megoldás lehetne, ha az osztályfőnöki órákon a véradás fontosságáról beszélnének azok, akik érintettek voltak, vagy azért mert mások segítségével mentették meg az életüket, vagy mert ők maguk is többszörös véradók.

– Engem egyetemistaként hívtak először be a pécsi véradó állomásra, hogy a ritka vércsoportommal csecsemő életének megmentésében vegyek részt, mondta Kostyálné dr. Kovács Klára. Egészségügyi dolgozóként segíteni a betegeknek és segíteni az egészségügy működését mindig fontos volt számomra. Az elmúlt héten összegyűjtöttem a bátaszéki véradás múltját. A szervezés akkor nem közösségi oldalakon és nem telefonon történt. Bencs Vilmos saját kezűleg vitte a véradóknak tíz éven keresztül a meghívót, Kajsza Józsi bácsi pedig Bátaszék legnagyobb munkahelyén – a Barneválban – évente többször toborozta az önkénteseket.

Legyünk büszkék arra, hogy másokon segíthetünk, mondta a doktornő, a véradó az egészség és az önzetlen segíteni akarás szimbóluma. A vér ajándék, jobb adni, mint kapni. Szép példát mutatott a badacsonytomaji Laposa szőlőbirtok, – egy betegség, személyes érintettség miatt – amikor egyik boruk eladásából palackonként száz forintot adtak át a Vöröskeresztnek, így több mint egymillió forint támogatás gyűlt össze. A doktornő hozzátette, a véradást szeretnék egyre közelebb vinni a véradókhoz, például azzal, hogy aki önkéntes szeretne lenni, azt munkaidőben is megtehesse.

Emléklapot kaptak

A Budapesten megtartott központi rendezvényen tizenheten kaptak a „Véradó Mozgalomért” ezüst emlékérmet, köztük Kostyálné dr. Kovács Klára is. Bátaszéken pedig a megyei elismerésekről is szó esett, így kitüntetést kapott például Hermesz Ildikó (Bonyhád) 68 szoros véradásért, illetve a paksi atomerőmű, mint véradó barát munkahely, valamint a tíz-, húsz-, harminc-, negyven-, ötvenszeres véradóknak is adtak át emléklapot és apró ajándékokat.