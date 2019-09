Megyénkben is becsengettek

Ünneplőbe öltözött diákok, tanárok igyekeztek az iskoláikba ma reggel. Ez a kép volt jellemző a megye legtöbb településén, ahol szeptember 2-án a tanévnyitót követően megkezdődött a tanítás. Tolna megyében közel tizennégyezer általános iskolás diák kezdte meg a tanévet.

A megye általános iskoláinak a többségében ma reggel 8 órakor kezdődött a tanévnyitó ünnepség, majd ezt követően az osztályokban folytatódott a munka. A diákok többsége ekkor vehette át a tankönyveit, az elsősök ismerkedtek az intézmény épületével, a diáktársaikkal és a szabályokkal, mely egy iskolában elvárható.

A Tamási Tankerületi Központ 19 köznevelési intézményében a 2019/2020-as tanévet 5791 általános iskolai tanuló kezdte meg, közülük 704 kisdiák az első évfolyamot. A négy, gimnáziumi feladatot ellátó iskolában összesen 788 tanuló kezdte meg a tanévet, közülük 147-en a kilencedik évfolyamon, 34-en pedig az ötödik évfolyamon kezdték meg középiskolai tanulmányaikat.

A 19 köznevelési intézmény, amely lehet székhely, tagintézmény vagy telephely, 38 településen található a Bonyhádi, a Dombóvári és a Tamási járásban, tájékoztatott Csike Tamás tankerületi igazgató.

Hőgyészen összesen 188 diák jár az általános iskolába, közülük húsz az elsős, mondta Stefán Márta intézményvezető helyettes. Mivel német nemzetiségi iskoláról van szó, így náluk minden évben – ahogy a német általános iskolákban is szokás – kis ajándékot, úgynevezett Schultüte-t kapnak az első osztályosok, ebben radír, hegyező, toll, színes ceruzák vannak, illetve az iskola jelvénye. Ma vehették át a gyerekek a tankönyveiket is, mondta az igazgató.

Szekszárdon idén kilenc alapfokú oktatási intézményben 371 első osztályos kezdi meg tanulmányait. Immár hagyomány, hogy a szekszárdi önkormányzat minden évben kiválaszt egy tanintézményt, ahol Ács Rezső polgármester személyesen is köszönti az elsősöket. A Babits iskola hetven kisdiákját üdvözölte a városvezető, és a hagyományoknak megfelelően természetesen ajándékkal kedveskedett minden elsősnek az első tanítási napon. Idén színes uzsonnás dobozkákat kaptak ajándékba a gyerekek.

A középiskolákban, gimnáziumokban, szakiskolákban is megkezdődött a tanév. A Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz kilenc tagintézmény tartozik, melyek közül négy Szekszárdon van, de bonyhádi, tamási, paksi, dunaföldvári és dombóvári tagintézményeik is vannak. A Centrumhoz tartozik többek között az Ady Endre Szakképző Iskola is, ahová közel kilencszáz nappali tagozatos diák jár, tájékoztatott Juhász Gábor, az intézmény igazgatója, közülük háromszáz az új tanuló. A szakiskola évről évre egyre népszerűbb, hiszen jól kereső szakmákat kínál. Idén tizennégy szakképesítésre lehetett jelentkezni. Az első tanítási nap még elég laza volt ebben az intézményben is, leginkább adategyeztetéssel zajlott. Juhász Gábor elmondta, minden évben a diákoknak meg kell ismerkedniük a balesetvédelmi feladatokkal, az új diákok emellett az épülettel, házirenddel is barátkoztak.