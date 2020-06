Megszűnnek lassan a korlátozások

A Kisszékelyben található szálláshelyek is fogadhatnak a vendégszám korlátozása nélkül vendégeket a járványveszély enyhülése nyomán. Ezt az önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán jelentették be. A belső, zárt részben való tartózkodás, a beltérben történő étel- és italfogyasztás a kormányrendelet előírásai szerint történhet. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre is a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak. A szálláshelyeken a másfél méteres védőtávolság betartása továbbra is ajánlott, és az ott dolgozók kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt, maszkot viselni. Fontos az is továbbá, hogy lehetőleg csak az egészséges emberek látogassák a szálláshelyeket.