Mindenkit várt Tolna megye az értékek napján

Vár a megye címmel ötödik alkalommal rendezte meg a megyei önkormányzat a Tolna Megyei Értékek Napját. Az eseményen negyven település képviseltette magát.

Az égi festőnél, a teremtőnél nincs nagyobb művész, hiszen nem csak eredetit alkotott, hanem mások alkotó kedvét is ösztönzi – írta köszöntőjében Fehérvári Tamás. A Tolna megyei közgyűlés elnökének köszöntő szavait az alelnök, Ribányi József tolmácsolta a Vár a Megye megnyitóján. Nem véletlen, hogy Szekszárd Babits Mihályt inspirálta, a Duna, a Gemenc közelségével, a nemzetiségek sokszínűségével, a borkultúrával és művészettel Szekszárd Tolna megye esszenciája, egyúttal a Vár a Megye – Tolna Megyei Értékek Napja méltó helyszíne.

Kuti Imréné, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója hangsúlyozta, hogy ez a nap a helyi értékekről szól. Felhívta a figyelmet arra, hogy idén elindítottak egy hungarikum műhelyet, és tervezik egy elfelejtett szakmák sorozat beindítását.

Ács Rezső, Szekszárd polgármestere arról beszélt, hogy a megyét sokan Szekszárdon keresztül ítélik meg, ezért nagy a város felelőssége. Egy megyeszékhely és egy megye azonban nem lehet sikeres, ha nincs egyfajta kohéziós erő. Ezt erősíti kötetlen formában ez a különleges nap.

Az ötödik alkalommal megtartott rendezvényen színpadi műsort, viseletbemutatót láthattak az érdeklődők. A települések csapatai válogatott finomságokat főztek, amelyek Kovács János és Vörös Krisztián zsűri tagok szerint zömében helyi, hagyományos fűszerezéssel készültek, az ételeket színes, dús, gazdag ízvilág jellemezte. A Minden ízében Tolna megye versenyre huszonhat csapat nevezett, az ítészek asztalára jobbára pörköltek kerültek, de egy-két különlegességet is megkóstolhattak: ízletes tárkonyos vadragut, cipóban tálalt káposztás pitty-puttyot. Vörös Krisztián szerint azonban a pálmát mindig az egyszerű, ám nagyszerű marhapörkölt viszi, így volt ez most is. A decsiek hétféle marhahúsból készült pörköltje bizonyult a legjobbnak, a második Tamási, a harmadik Bátaszék csapata lett.

A megyeszékhelyet is felfedezték egy játék révén a Tolna megyei települések képviselői. A rejtvény legjobban a tolnai csapatnak állt össze, második Decs, a harmadik Nagymányok lett ebben a megmérettetésben. A #varamegye versenyt Engertné Márkus Tekla nyerte. Itt a legtöbb interakciót díjazták.

A legszebb standot is értékelték ezen a napon. Voltak, akik kézműves termékeket, szörpöt, lekvárokat, mások festményeket, régi bútorokat, népviseleti ruhadarabokat, esetleg házi áldást használtak díszítő elemként. A versengést ezen a téren a házigazda Szekszárd nyerte. A város csapata egyébként nagy lelkesedéssel vetette magát minden versenyszámba, Bérczes János energetikus vezényletével pedig gemenci szarvaspörköltet készítettek medvehagymás galuskával. Kávét is kínáltak, valamint a Szekszárdi csokit is meg lehetett kóstolni.

Kihirdették az új tolnaikumokat is. A Simontornyai vár vált a megye kiemelt értékévé, illetve a Tolnai Kékfestőműhely. Előbbi bejelentését a Simontornyai Hagyományőrzők díszlövéssel fogadták. Dr. Say István, a megyei értéktár bizottság elnöke szerint szükség van arra, hogy a több, mint négyszáz érték közül kiemeljék a legkiválóbbakat.

Az ifjú értékőrök versenyének győzteseit szintén most jutalmazták. Értékdíjat kapott a kölesdi általános iskola és a bonyhádi Perczel Mór Szakképző csapata.