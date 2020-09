Munkája mellett fut, kerékpározik és táncol

Barátságos természetéről, segítőkészségéről és sokoldalúságáról ismerik kollégái Lieszkovszky Tamást, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Költségvetési Osztályának munkatársát.

A tűzoltó százados amellett, hogy otthonosan mozog a bérgazdálkodás területén, szabadidejében is igen aktív életet él. Minderről a Katasztrófavédelem Magazin legfrissebb számában írt Köves Péter megyei szóvivő.

Lieszkovszky Tamás szinte állandóan mozgásban van. Munka után gyakran kerékpárra ül, és a közeli dombokon, erdőkben vagy a Duna menti töltéseken hajtja a kilométereket. Emellett a futás ugyancsak a hobbija, és jó pár megmérettetésen rajthoz állt már. Nemrégiben például Budapesten, a „Generali Night Run” elnevezésű kilenc kilométeres éjszakai futáson, amelyre hazánk szervezett tűzvédelemének százötvenedik évfordulója alkalmából több mint százötven tűzoltó nevezett, és a Tolna megyeiek névsorában ott volt Lieszkovszky Tamás neve is.

Az egészséges életmód mellett fontos számára a nemzeti értékek megőrzése, az autentikus népviselet, a hagyományok továbbörökítése, amelyet maga is a családjából hoz, és a rokonságában többen zenéléssel is foglalkoznak. Leghosszabb ideje a tánc van jelen az életében, ugyanis hatéves kora óta néptáncol. Gyerek, ifjúsági és felnőtt korosztályban egyaránt több fellépést tudhat maga mögött. A bátai Sárköz Néptáncegyüttesnek 2007 óta tagja, illetve évek óta művészeti asszisztense is. Feladatának érzi, hogy támogassa, tanítsa a fiatalabb generációt, amelyben nemcsak több évtizedes rutinja segíti, hanem néptánc-oktatói végzettsége is. A gyerekekkel jól megtalálta a közös hangot, tanítványai szeretik őt.

Az együttest képviselve Lieszkovszky Tamás számtalan fesztiválon, rendezvényen, versenyen megmutatta már tudását, szólóban és párosban egyaránt. Többek között a „Fölszállott a páva” című televíziós tehetségkutató műsorban is láthatta őt és akkori táncospárját a közönség. Legutóbb Szekszárdon Szemelácz Krisztinával a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség és a Bartina Néptánc Egyesület Dél-dunántúli regionális szólótánc versenyén bizonyítottak, és az ott bemutatott madocsai táncokért aranyminősítést kaptak a zsűritől.

Borítókép: Lieszkovszky Tamás szívesen teker a Duna menti töltéseken