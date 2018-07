Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Nosztalgiatábort tartott hétvégén Domboriban a harmincéves Ippon Karate és Íjász Egyesület. Az elnök, Balogh László ismert közösségformáló egyéniség. Karatézni 1982-ben, íjászkodni 1990-ben kezdett. S nemrégiben egy új sport, a fúvócsöves verseny is felkeltette az érdeklődését, mely minden korosztály számára kellemes időtöltést kínál.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mindhárom sportágból volt bemutató az egykori KISZ-tábor területén. A karatésoknak Bali Ervin négydanos mester tartott edzést, aki egykor Balogh László tanítványa volt. (Shotokan karate csoportot szervezett a nyolcvanas évek közepétől Szekszárdon, Várdombon, Faddon, Bogyiszlón, Őcsényben, Decsen, Sárpilisen, Harcon és Zombán.) Sokan a gyerekeiket is elhozták a dombori találkozóra. A két nap során mintegy ötvenen-hatvanan vettek részt a tábor kínálta programokon. A sport mellett a művészet is helyet kapott. Lehetett rajzolni, festeni, hisz Balogh László e téren is a hasonló érdeklődési körűek összehozásán ügyködik. Nevéhez fűződik az Alisca Amatőr Art baráti kör működtetése is.