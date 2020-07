Negyedszer tartották meg az aratónapot

A Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület negyedik alkalommal rendezte meg az aratónapot a tanyasoron szombaton. Mint arról lapunkat tájékoztatták, az eseményre a megyénket is sújtó zivatarok, a szakadó eső miatt kis aggodalommal, de nagy várakozással tekintettek.

– Nehezen indultunk, hiszen csak szombat reggelre állt el az eső, de így is körülbelül százan gyűltünk össze. A kisgyermekektől a nagyszülőkig minden korosztály képviselte magát. Az idén is a nyolcvannégy éves Sebestyén Jóska bácsi kezdte az aratást kézi kaszájával, ezzel hivatalosan is elkezdődött az aratónap programja. Kitűnő hangulatban dolgoztunk, és az eső is csak délután öt órakor kezdett esni, de addigra már mindennel elkészültünk. Körülbelül nyolcszáz négyzetméter területet kaszáltunk le – mondta lapunknak Illés Antal, az egyesület tagja.

Beszámolója szerint az idős generáció kaszásai és marokszedői mellett a középkorosztály is bekapcsolódott a nemes vetélkedésbe. Meghívott vendégek voltak a Nagymányoki Székelykör tagjai, akik a kézi aratásban oroszlánrészt vállaltak.

A Kisdorogi Székelykör oszlopos tagja Világosi Mátyás hőgyészi lakos a tárogatóján játszott, Szentes Gábor pedig légi felvételt készített drónnal. Illés Antal, a krónikás, mindent megörökített, képre, videóra rögzített az utókor számára, és ahogy ismertette, a házigazdák szívélyessége a vendéglátásban is megmutatkozott: volt bor, sör, pálinka, vadpörkölt, sütemények, különféle töltelékkel elkészített palacsinták.

Illés Lőrinc présháztulajdonos, a bort kedvelő személyeket borkóstolóra invitálta, végül a sátrak alatt közös énekszóval zárták a napot.