Nyugdíjas óvónőket várnak a találkozóra

Megyei II. osztály / 9 perce

Tolnán sem botlott a listavezető Bonyhád-Börzsöny, nem úgy hazai pályán üldözője, az Aparhant, így a címvédő hétvégén akár be is biztosíthatja újabb bajnoki aranyérmét. A Pincehely november után szerzett ismét pontot, rögtön hármat is.