Okosbútorral gyarapodott a bonyhádi iskola

A bonyhádi iskola eredményesen szerepelt az MVM pályázatán. Az intézmény okosbútorral gyarapodott. Ma volt az ünnepélyes átadás.

Manapság már nemcsak az ember, nemcsak a telefon, hanem a bútor is lehet okos. Főleg akkor, ha a KisKígyó fantázianevet viseli. Ebben az esetben ez a különleges alkalmatosság – bár alapanyaga a hagyományos fa – napelemmel és USB-aljzattal rendelkezik, alkalmas telefontöltésre, sötétben pedig hangulatvilágítást ad. Ez még nem minden: a hivatalos leírás azt is közli, hogy tíz folyóméter hosszú, acél vázszerkezettel, keményfa borítással és funkcionális ülőfelülettel is rendelkezik.

Ezek után már csak az a kérdés, hogy miképp lehet egy ilyen, álmaink netovábbját jelentő bútorhoz hozzájutni? Két Tolna megyei iskola a legegyszerűbb megoldást választotta. A paksi Energetikai Technikum és Kollégium, valamint a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola egyaránt indult és nyert az MVM azon versenyén, melynek fődíja egy ilyen műtárgy volt. Bonyhádon ma délben, az intézmény udvarán zajlott le a bútor ünnepélyes átadása.

A rendezvényen Fábián Csiszér Elvira pedagógus, a Diákönkormányzat vezetője köszöntötte a résztvevőket, köztük Filóné Ferencz Ibolya polgármestert, valamint a tankerületet képviselő Lamoli Istvánnét. Ismertette azt a folyamatot, melynek eredményeképpen a diákok eredményes versenyzéssel sikert arattak. A versenyre az ország közel négyszáz iskolájának kétezerkétszáz diákja nevezett, és végül háromszáztizenheten küldtek be hibátlan megfejtést.

– Iskolánkban mindig meghatározó szerepe volt a fenntarthatóság gondolatának – nyilatkozta lapunknak Steiner Krisztián intézményvezető. – Az iskola udvarán elhelyezett okosbútor ennek a szellemiségnek és gyakorlatnak a megtestesítője.