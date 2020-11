Online barangolható be a Málenkij Robot Emlékhely

Az Országgyűlés 2012-ben nyilvánította november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává.

Ezen a napon emlékezünk arra a mintegy 800 ezer magyarra, akiket 1944 őszétől kezdve hadifogolyként vagy internáltként a Szovjetunióba hurcoltak több éves kényszermunkára, vagy a második világháborút követően a folyamatosan kiépülő kommunista diktatúrában a magyar hatóságok hathatós közreműködésével koholt vádak alapján 5-25 évre száműztek a Gulágra.

Az évfordulóról minden esztendőben megemlékeznek Tolna megye minden szegletében, így többek között a völgységi településeken is. Mint azt a közelmúltban megírtuk, a Málenkij robot című vándorkiállítás a közelmúltban Bonyhádvarasdon járt.

A fővárosi Málenkij Robot Emlékhelyén minden évben megemlékezést szervez a fenntartó Magyar Nemzeti Múzeum. Bár az idei ünnepi összejövetelt a világjárvány megakadályozza, mégsem kell lemondani a közös emlékezésről.

A Pokol bugyrai… ,,Málenkij robot” – Kényszermunka a Szovjetunióban kiállítás ugyanis az alábbi linken keresztül önállóan is megtekinthető, de lehetőség van online foglalkozás keretein belül is felfedezni a kiállítást. A múzeumpedagógiai órán a diákokat úgy vezetik végig az emlékhely kamráin, mintha valóban a tárlatot járnánk végig. Menet közben elsődlegesen az iskolai tananyagot kiegészítő, a kíváncsiságot felkeltő interaktív módon mutatják be az emlékhelyet.

A részvétel ingyenes, jelentkezni két munkanappal a választott időpont előtt az alábbi elérhetőségen lehet: [email protected]. További infó a fenti e-mail címen, illetve a 06/30–701–5223-es telefonszámon.

Borítóképünk: foglalkozás a Pokol bugyrai… ,,Málenkij robot” – Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállítás egyik kamrájában