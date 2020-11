Önzetlenül nyújtják a karjukat másokért

November 27-e a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta a Véradók Napja Magyarországon. Sokszoros véradók, több éve a véradás szervezésben tevékenykedők, véradóbarát munkahelyek valamint a véradó-mozgalom támogatói részesülnek ilyenkor a VK és az Országos Vérellátó Szolgálat elismeréseiben.

A Pro Vita díjat Haszpra Ibolya vehette át. A nyolcvanhatszoros véradó 1985-ben kezdett vért adni a Dunaújvárosi Vasműben. Környezetét is inspirálja a véradásra, legyen szó fiatalokról, családtagokról vagy ismerősökről. Ha tehette, mindig szívesen vett rész e nemes ügyben. Jelenleg is aktív véradó Dunaföldváron, ahol a városi vér­adásokon évi négy alkalommal nyújtja a karját. A véradások után jobb a közérzete, jó érzéssel tölti el, hogy segíteni tud beteg embertársain.

Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérmet Langer József kapott. A zombai Motoros Egyesület alapító tagjaként immár hat éve szervezi a Zombai Motoros találkozón részt vevő motorosok, családtagjaik részére a véradást. A vért adóknak saját anyagi forrásaik terhére kedvezményt biztosítanak, ezzel is növelve a vér­adókedvet. A vér­adáson minden alkalommal harminc-harmincöt fő vesz részt és nyújtja karját beteg embertársaik érdekében. A vér­adás mellett ugyanekkor beteg gyermekek támogatására gyűjtést is szerveznek. A Vér­adóbarát Munkahely címet a megyéből a paksi Energetikai Technikum és Gimnázium nyerte el. Az intézmény hosszú évek óta folyamatosan, évi kettő alkalommal ad helyet a véradásoknak. Az iskolára jellemző a rugalmas, lendületes szemlélet, mely a véradások megvalósításakor is jól érzékelhető. A vér­adóeseményt igyekeznek igazi közösségi programmá formálni, ahol a jelenlévő pedagógusok támogatják, megerősítik a megjelent diákokat önzetlen tevékenységük fontosságában. Különösen büszkék arra, hogy minden véradás alkalmával több első vér­adót is köszönthetnek. A vér­adáson való részvételi arány igen magas.

A Támogatói Oklevél – A vér­adó mozgalomban kifejtett tevékenységért elismerésben a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége részesült. A világjárvány miatt a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezet Bonyhád területénél a városi véradásokat a szokásos helyen nem tudta lebonyolítani. A véradószervező kolléga a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségét felkereste és azonnal segítséget kapott. A járvány ideje alatt folyamatosan biztosították a Vöröskereszt számára az épületet, melyben havonta egy vagy két alkalommal zajlott le sikeres véradás.

Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének igazgatója lapunknak elmondta: a járványveszély miatt a kitüntetéseket később, alkalmasabb időpontban adják át az érintetteknek.