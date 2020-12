Sokba kerül a meleg, drágább lett a tűzifa

Idén viszonylag korán megkezdődött a fűtési szezon, már október közepén esténként be kellett gyújtani a kályhákat, még a távfűtést is hamarabb elindították. Aki fával, szénnel fűt, az igyekezett minél előbb beszerezni a szükséges mennyiséget. Sokan fordultak az erdészetekhez is, de még mindig gyakori az illegális faértékesítés és -vásárlás.

Nem könnyű a szükséges mennyiségű, fűtésre szánt fát beszereznie annak, aki a tüzépeket keresi fel. Ott, ahol egyáltalán foglalkoznak vele, kevés és drága a tűzifa. Így nem is csodálkozik az ember, hogy van, aki – főleg, ha idősebb és nincs segítsége – alkalmi árusoktól próbálja beszerezni a fűteni valót, ami sokszor végződik csalódással. A tüzépeken a legtöbben az akácot keresik a megyében, az ára huszonnyolc-harminchétezer forint köbméterenként. Az általunk megkérdezett tüzelőanyag-értékesítők azt mondták, általában két-tíz köbméter közötti mennyiséget visznek egyszerre a vásárlók. Van, ahol csak felírásra adják a fát, mivel nem tudnak egyszerre nagy mennyiséget beszerezni. A régió egyik legnagyobb tüzéptelepén, Baján az akácot erdei köbméterben kínálják, összevágva harminckétezer forintért, a borsodi barna diószenet viszont huszonöt kilós zsákban ezernégyszáz forintért, az ömlesztett szén má­zsá­jáért ötezer forintot kérnek. Az eladó elmondta, a tűzifa ára jelentősen nőtt, míg tavaly ilyenkor huszonnyolc­ezerért lehetett venni köbméterét, addig idén ugyanez négyezer forinttal drágább. Baján összevágva vegyes keményfát is kínálnak, ennek ára harmincezer, a kétéves száraz akác ágfa viszont húszezer forint, erdei köbméterben számolva. Itt fuvart is vállalnak, kilométerenként százhatvan forintot kérnek, de már csak előjegyzésre. Az eladó kérdésünkre elmondta, az erdészeti köbméter nem azonos a tüzéptelepek által számolt köbméterrel. A tűzifa térfogatának mérésekor az okoz nehézséget, hogy az a fűrészárutól eltérően szabálytalan formájú, nem lehet úgy összerakni, hogy a teret kitöltse. Az erdei köbméter emiatt gyakorlatilag 1,7 köbmétert, tehát 1x1x1,7 métert jelent, ami például egyméteres hosszra vágott fából 1,7 méter magasra rakott és 1 méter hosszú. Ez megfelel nagyjából tíz-tizenkét mázsa keményfának. Az erdészetek irodáit is érdemes megkeresni, ők is értékesítenek tűzifát, ágtuskót, farostot, vastagabbat, vékonyabbat. A Gemenc Zrt árjegyzéke nyilvános, fenn van a honlapjukon. A legdrágább a vastag tűzifa, mely lehet tölgyből, bükkfából, kőrisből. Ennek köbmétere bruttó 22 800 forint. Az ágtuskó, gyűjtött vékony tűzifa jóval olcsóbb. Több erdészetben az év folyamán lehetőség volt tűzifa gyűjtésére is. Ehhez az engedélyt az illetékes erdészet adta ki azokra az erdőterületekre, amelyekről a fakitermelő munkacsoportok már levonultak. A Nébih három éve vezette be a faanyagterméklánc-felügyeleti rendszert, amely az illegális fakitermelés és -kereskedelem felszámolását segítheti. Ennek egyik fontos kelléke a szállítójegy, amit a megfelelő kitöltés mellett nyilvántartásban is rögzíteni kell. A nyilvántartásokat öt évig kell megőrizniük a kereskedőknek. Ennek hiányában az ellenőröknek azt kell vélelmezniük, hogy a szállított fa illegális kitermelésből származik. Az olcsóbb gyakran többe kerül Hiába a büntetés, az illegális vásárlás ma sem ritka, ebben szerepet játszik az is, hogy a tűzifa jelentősen drágult. Olvasóink közül többen elmondták, ismerősökön keresztül szerzik be a tüzelni valót. Jó esetben olyan embertől vásárolnak, aki a nyár folyamán elvállalt az erdészetben úgynevezett erdőtisztítást, és a számára feleslegessé vált fát adja el. Így fuvarral együtt tizennyolcezer forintba kerül egy köbméternyi vegyes minőségű fa. Egy másik olvasónk azt mondta, családi házban laknak hárman, évente közel tíz-tizenkét köbméternyi fát tüzelnek el. Ez piaci áron szinte megfizethetetlen lenne. Így ők is rákényszerülnek arra, hogy böngésszék a hirdetéseket. Pedig számtalan helyen felhívják a vásárlók figyelmét arra, hogy gyakran csalók jelennek meg a házaknál. Ha jelentősen olcsóbban kínálják a tűzifát, akkor jogos a gyanú, hogy lopott áruról van szó. Borítóképünkön: sok fát kell eltüzelni, hogy meleg legyen a ház, főleg, ha nem jó a hőszigetelés